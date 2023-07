Mistrzyni świata ostro o Robercie Karasiu. "Trochę nie wierzę w niewinność"

Mistrzyni świata powiedziała, co myśli ws. Roberta Karasia. Postawiła sprawę jasno

"Osobiście trochę w to nie wierzę, a jeśli próbuję wierzyć, to jak to jest możliwe, że osoba na takim poziomie sportowym nie ma świadomości, że podczas kontroli zgłasza się suplementy i leki, które się przyjmuje? Ja nawet byłam zobowiązana do zgłoszenia witaminy C danej firmy, jak ją przyjmuję. Kiedyś koleżanka z tego się śmiała. Mówiła, po co to, przecież to tylko witamina C? A no właśnie po to, aby w razie zanieczyszczenia mieć argument. Przezorny jest zawsze ubezpieczony" - mówiła medalistka igrzysk olimpijskich w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".