Złota medalistka olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie figurowym wśród solistek Adelina Sotnikowa, która w marcu z powodu stanu zdrowia zakończyła karierę w wieku 23 lat, nie wytrzymała długo na sportowej emeryturze. Rosjanka założyła w Moskwie szkołę łyżwiarską i będzie w niej główną trenerką.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mistrzyni olimpijska w łyżwiarstwie figurowym zostanie Miss Świata? INTERIA.TV

"Właśnie wystartowaliśmy. Nikt mi nie doradzał, sama podejmowałam decyzje. Wszyscy byli zaskoczeni, gdy to ogłosiłam. Moim celem jest nie tylko stworzenie 'Szkoły Mistrzów Olimpijskich', ale stworzenie dzieciom treningów w serdecznej, domowej atmosferze, z pełnym wsparciem szkoleniowców, by dzieciaki miały radość z tego, co robią" - powiedziała Sotnikowa agencji TASS.

Reklama

W Soczi sprawiła sensację, wyprzedzając Koreankę Kim Yu-na oraz Włoszkę Carolinę Kostner. Pod koniec 2014 roku doznała kontuzji na treningu. Pauzowała osiem miesięcy, ale nie wystartowała w sezonie 2016. Rozpoczęła przygotowania do kolejnego, olimpijskiego, ale ostatecznie nie wystartowała w mistrzostwach Rosji, które były kwalifikacją do czempionatu Europy. Zabrakło jej także w igrzyskach w koreańskim Pjongczangu w 2018 r.

"Jestem pewien, że będzie to udany projekt i ważny etap w życiu Adeliny. Jestem też przekonany, że uda jej się zorganizować świetną szkołę i przekazać swoją wiedzę młodym zawodniczkom i zawodnikom" - powiedział dyrektor generalny Rosyjskiej Federacji Łyżwiarstwa Figurowego Alexander Kogan.

Jej trenerem przez lata był wybitny zawodnik Jewgienij Pluszczenko, dwukrotny mistrz olimpijski (2006 jako solista i 2014 drużynowo).