Pandemia COVID-19 sparaliżowała największe imprezy biegowe na całym świecie. Dajemy ci jednak możliwość przebiegnięcia półmaratonu w ramach wirtualnego biegu masowego towarzyszącego mistrzostwom świata – World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020. Dołącz do globalnej społeczności i pobij z nami rekord! To ma być największy półmaraton w historii!

Zdjęcie MŚ w Półmaratonie - Gdynia 2020 /Sport Evolution /materiały prasowe

Mistrzowska impreza

Reklama

Nawet jeśli nie planowałeś uczestniczyć w biegu masowym podczas mistrzostw świata w Półmaratonie Gdynia 2020, teraz możesz być częścią tego wyjątkowego wydarzenia w dowolnym miejscu na świecie!

Tworzymy historię

W tym bezprecedensowym, trudnym dla wszystkich czasie, chcemy na przekór wszelkim przeciwnościom losu pobić rekord świata w zakresie liczby uczestników pojedynczego biegu półmaratońskiego. Pokażmy, że nadal tkwi w nas niespożyta energia i miłość do biegania!

Wideo youtube

Bezpłatny start i wsparcie dla SOS Wioski Dziecięce

Dokładnie tak! Udział w biegu możesz wziąć zupełnie za darmo. Po prostu zapisz się i już! Jeśli chcesz, możesz przy okazji przekazać nawet najdrobniejszą kwotę na rzecz SOS Wioski Dziecięce.

Medal i merchandising

Czym byłby start w półmaratonie bez medalu na mecie? Spraw sobie piękną pamiątkę i zamów nasz wyjątkowy medal w kształcie kompasu, z zatopioną kroplą prawdziwego bursztynu! W naszym sklepie online znajdziesz też koszulki i inne gadżety.

Trening i nagrody

Po rejestracji otrzymasz dostęp do pełnej zawartości platformy All you need is running, gdzie znajdziesz ciekawe artykuły o bieganiu, wskazówki treningowe, specjalny program lojalnościowy z nagrodami za "wybiegane" kilometry oraz regularne wyzwania biegowe online, które pozwolą ci utrzymać motywację i skoncentrować się na głównym celu - przebiegnięciu półmaratonu 17 października 2020 roku.