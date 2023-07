Michael Smith od początku 2023 roku jest numerem jeden na listach światowych , bo też w styczniu osiągnął szczyt darterskiego świata, w kapitalnym stylu zdobywając mistrzostwo globu. Przed nim kolejny duży turniej, World Matchplay, który chce jednak poprzedzić wygranym turniejem w Warszawie. Na razie zrobił do tego pierwszy duży krok, pokonując pewnie w 1/8 finału 6:1 Krzysztofa Kciuka. W trakcie spotkania z Polakiem popisał się też efektownym finiszem, kończąc lega dwoma rzutami w podwójną wartość.

Mistrz świata prezentuje na koszulce Sosnowiec. Piękny gest dla żony

Turniej w Polsce jest dla niego wyjątkowy nie tylko ze względu na możliwość zdobycia kolejnego tytułu, ale przede wszystkim ze względów prywatnych. Od lat związany jest bowiem z Polką Dagmarą, są już kilka lat po ślubie i mają dwójkę dzieci. Smith chętnie chce poznawać polską kulturę, a warszawską publikę momentalnie kupił swoim strojem, który kolorystycznie nawiązywał do biało-czerwonej flagi. Zadziałało, bo w przeciwieństwie do innych rywali Polaków, jak Danny Noppert czy Gerwyn Price, jeśli już jakiekolwiek gwizdy czy buczenie w kierunku Smitha się pojawiało, to dosłownie znikome.