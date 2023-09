Mistrz "przygotowuje się na śmierć". Dlatego podjął takie decyzje

Snookerzyści wrócili do Chin po czteroletniej przerwie. O'Sullivan ma dobre wspomnienia z Szanghajem. Po raz pierwszy wygrał tu już w 2009 roku, pokonując zawodnika gospodarzy Lianga Wenbo .

W ostatnich edycjach zwyciężył natomiast bez przerwy. I tak w 2017 roku pokonał w finale rodaka Judda Trumpa, w 2018 innego Anglika Barry'ego Hawkinsa, w 2019 znowu rodaka Shuana Murphy'ego, a w 2023, po czteroletniej przerwie, Lucę Brecela. Belg to mistrz świata z poprzedniego sezonu, w który w drodze po tytuł w Sheffield wyeliminował O'Sullivana. Tak więc w Szanghaju doszło do swoistego rewanżu. "Rakieta" triumfowała 11-9, co ciekawe trzy ostatnie finały zakończyły się właśnie takim wynikiem.