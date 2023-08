Robert Karaś od wielu lat odnosi sukcesy w Ultra Triathlonie, a o 34-latku ponownie stało się głośno w maju, kiedy to pobił rekord świata w 10-krotnym Ironmanie podczas zawodów rozgrywanych w Brazylii. Cień na tym osiągnięciu rzuciło oświadczenie sportowca wydane pod koniec lipca, w którym przyznał się do zażywania nielegalnych substancji.

Jak się okazuje, w organizmie Karasia wykryto śladowe ilości drostanolonu, substancji należącej do grupy sterydów anaboliczno-androgennych. Początkowo, we wpisie opublikowanym na Instagramie, 34-latek utrzymywał, że jest niewinny.

Szymon Ziółkowski krytykuje Roberta Karasia. "To półgłówek"

"Wiedziałem, że to biorę, natomiast nie zagłębiałem się, co to jest, bo miałem to w d***e. Zapytałem tylko, czy to jest legalne. Usłyszałem: 72 godziny i tego nie będzie w twoim organizmie. Więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego" - wypalił.