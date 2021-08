Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 do Warszawy wraca rywalizacja spod szyldu IRONMAN. Będzie to powrót w wielkim stylu. Po pierwsze zawodnicy wezmą udział w lubianej i popularnej rywalizacji Citi Handlowy 5150 Warsaw, czyli zawodach na dystansie olimpijskim, ale do dyspozycji triathlonistów, po raz pierwszy, będzie też dystans IRONMAN 70.3, czyli 1,9 km pływania, 90 km jazdy rowerem i 21,1 km biegu.

W Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw kibice będą też mogli dopingować zawodowych triathlonistów. Na liście startowej jest prawie 30 nazwisk zawodowców reprezentujących 10 państw. Najliczniejszą grupę stanowią triathloniści z Niemiec, Polski oraz Wielkiej Brytanii. W gronie zawodników walczących w stolicy naszego kraju będzie również m.in. Australijczyk, Szwed oraz Kanadyjczyk. Do grona faworytów rywalizacji możemy zaliczyć Denisa Chevrot z Francji, który tylko w tym roku zdążył już zająć 4. miejsce w zawodach IRONMAN Tulsa w Stanach Zjednoczonych, ulegając między innymi Patrickowi Lange, dwukrotnemu Mistrzowi Świata. W ciągu całej swojej dotychczasowej kariery 33-letni reprezentant Trójkolorowych 4 razy zwyciężał w zawodach IRONMAN 70.3, tyle samo razy uczestniczył również w Mistrzostwach Świata IRONMAN. Jego głównym rywalem będzie doświadczony Kanadyjczyk Brent McMahon. To dwukrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Startował w 2004 roku w Atenach oraz osiem lat później w Londynie. Nie należy również przekreślać szans na zwycięstwo Irlandczyka Chrisa Minterna, który znany jest polskim kibicom z Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. Kilka tygodni temu podczas rywalizacji nad Bałtykiem zajął trzecie miejsce. Było to jego pierwsze podium w karierze.

- Po pewnym czasie masz już dość bycia czeladnikiem - podsumował swój występ Chris Mintern, zdobywca trzeciego miejsca podczas Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. - Po kilku latach startów, kończenie rywalizacji w przedziale 10 - 20 miejsca, staje się po prostu nudne. Tym bardziej więc cieszę się z pierwszego podium w mojej profesjonalnej karierze, choć zajęło mi to nieco więcej czasu niż się spodziewałem. Dziękuję wszystkim za wsparcie - powiedział Chris Mintern.

Podczas Enea IRONMAN 70.3 Gdynia, Chris Mintern, do ostatnich metrów walczył o trzecie miejsce z Kacprem Stępniakiem, ostatecznie wyprzedzając Polaka zaledwie o 4 sekundy. W trakcie rywalizacji zaplanowanej na 5 września w Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw, obaj zawodnicy będą mieli okazję zmierzyć się ponownie.

- Bardzo fajnie walczyło się w Gdyni o podium i naprawdę niewiele zabrakło - powiedział Kacper Stępniak, uczestnik Enea IRONMAN 70.3 Gdynia. - Cieszę się, że Chris Mintern również jest na liście startowej zawodów w Warszawie i będzie okazja do rewanżu. Być może zastosuję inną taktykę niż w Gdyni, pobiegnę odważniej, by o wszystkim nie decydował finisz. Moim celem jest znaleźć się na podium Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw. Na pewno dam z siebie wszystko - obiecał triathlonista GVT BMC Bornga 3SOFT Świebodzice.

Stawkę profesjonalnych triathlonistek, które w niedzielę o godz. 8:30 wystartują z plaży nad Jeziorem Zegrzyńskim stanowią tylko i wyłącznie zawodniczki z zagranicy. W tym przypadku faworytką na papierze wydaje się być Chantal Cummings. Reprezentantkę Wielkiej Brytanii mieliśmy już okazję oglądać w Polsce w ubiegłym roku. Enea IRONMAN 70.3 Gdynia ukończyła na 6. miejscu. W tym sezonie stanęła już na najniższym stopniu podium w trakcie IRONMAN UK. Do jej najgroźniejszych rywalek możemy zaliczyć Janę Uderstadt. Niemka ma dopiero 26 lat, ale jest bardzo obiecującą zawodniczką. Apetyty na zwycięstwo ma na pewno również Diede Diederiks z Holandii, która w tym roku zajęła 7. miejsce podczas IRONMAN 70.3 w Dubaju.

​Start Citi Handlowy 5150 Warsaw oraz sztafet zaplanowano w niedzielę, 5 września, o godz. 7:00 na plaży nad Jeziorem Zegrzyńskim. O godzinie 8:30 konkurencję pływacką rozpoczną uczestnicy Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw. Po wyjściu z wody triathloniści z obu dystansów wsiądą na rowery i znad Jeziora Zegrzyńskiego przejadą do Warszawy. W pobliżu stadionu Polonii Warszawa czekać ich będzie druga strefa zmian. Z ulicy Konwiktorskiej wyruszą na trasę biegową poprowadzoną następnie ulicami Bonifraterską, Miodową i Krakowskim Przedmieściem aż do ostatecznego zbiegu ulicą Sanguszki do mety w Multimedialnym Parku Fontann. Zwycięzca dystansu olimpijskiego spodziewany jest tam około godz. 8:50, a najszybszy zawodnik rywalizacji IRONMAN 70.3 w okolicach godz. 12:00.

Aktualnie na listach startowych warszawskich zawodów spod szyldu IRONMAN widnieje ponad 1800 nazwisk. Oprócz wspomnianej już grupy profesjonalistów dominującą większość stanowią amatorzy rywalizujący na dystansie tzw. "połówki" oraz olimpijskim, zarówno w kategorii indywidualnej, jak i w sztafetach. Wszyscy uczestnicy Citi Handlowy IRONMAN 70.3 Warsaw staną przed szansą zdobycia przepustek na IRONMAN 70.3 World Championship w 2022 roku.

Oprócz zawodów dla dorosłych, okazję do sprawdzenia swojej formy biegowej będą też miały dzieci i młodzież. W Kids Run Warsaw organizowanych w sobotę, 4 września, mogą wziąć udział młodzi sportowcy w wieku od 3 do 15 lat. W zależności od wieku uczestnicy będą mieli do przebiegnięcia dystans od 300 do 2000 metrów. Zawody dzieci będą się odbywać w Multimedialnym Parku Fontann, gdzie w niedzielę finiszować też będą uczestnicy rywalizacji triathlonowej.

