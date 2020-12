Międzynarodowa zimowa wyprawa na K2 z Gorzkowską i Kowalewskim dotarła do bazy

Międzynarodowa wyprawa alpinistyczna z udziałem Magdaleny Gorzkowskiej i Waldemara Kowalewskiego, której celem jest wejście na K2 (8611 m), ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik, dotarła do bazy pod tym szczytem - poinformowali organizatorzy ekspedycji.

Na swoim profilu na Facebooku agencja Seven Summit Treks zamieściła informację, że cała, liczna grupa wspinaczy i tragarzy dotarła pod szczyt. W bazie jest dobra pogoda - około -20 stopni C i wiatr 10-15 km/h.

K2 w Karakorum, drugi pod względem wysokości szczyt świata, to jedyny z 14 ośmiotysięczników, na którym zimą nie stanął człowiek. O tej porze roku biało-czerwoni zdobyli 10 spośród 14 ośmiotysięczników jako pierwsi w świecie.

Oprócz grupy Seven Summit Trek, w składzie której jest kilkudziesięciu uczestników, m.in. 20 wspinaczy i 40 Szerpów oraz kilkudziesięciu tragarzy, pod K2 zimą zameldowały się trzy inne wyprawy.

Jedna z nich dowodzona jest przez Nepalczyka Nirmala Purję, który w jednym sezonie - 2019 w ciągu 189 dni zdobył (z tlenem) wszystkie 14 ośmiotysięczników, czym ustanowił rekord świata. Pozostałe prowadzą Islandczyk John Snorri, któremu towarzyszy Pakistańczyk Muhammad Ali Sadpara zdobywca zimą Nanga Parbat (2016), oraz Nepalczyk Mingma Gyalje Sherpa, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum (wszystkie 14 ośmiotysięczników).

28-letnia Gorzkowska zdobyła do tej pory trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest (2018), Makalu i Manaslu (obydwa 2019). Przez 12 lat trenowała lekkoatletykę. Była mistrzynią Polski na 400 m, uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Londynie (2012), cztery lata później w sztafecie 4x400 zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w Portland.

47-letni Kowalewski ma na koncie pięć ośmiotysięczników: Mount Everest (2014), Lhotse i Broad Peak (2017) oraz Manaslu (2016) i K2 (2019). W zimowym sezonie 2018/19 był członkiem jednej z dwóch ekspedycji, które zmagały się z K2 - międzynarodowej prowadzonej przez Baska Alexa Txikona. Szczecinianin został wówczas na początku akcji górskiej ugodzony kamieniem lub bryłą na wysokości 5800 m, gdy podchodził do obozu pierwszego i musiał opuścić bazę po niespełna dwóch tygodniach od przybycia.

Do tej pory zimą K2, nazywane w dialekcie zamieszkujących ten region ludów Czogori ("Rozległa góra"), a przez Chińczyków - Qogir ("Wspaniała Góra"), próbowało zdobyć siedem wypraw. Po raz pierwszy atakowano ją na przełomie 1987 i 1988 roku. Kierownikiem międzynarodowej grupy był pionier zimowego himalaizmu Andrzej Zawada. W sezonie 2002/03 wyprawa Netia K2 Expedition pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego działała od strony chińskiej, północnym filarem. Udało się wówczas założyć obóz czwarty na 7650 m - na tę wysokość dotarli Marcin Kaczkan, Denis Urubko i Piotr Morawski. Do dziś jest to zimowy rekord wysokości na tej górze.

Na przełomie 2017/18 działała ponownie pod K2 polska narodowa wyprawa, zaś w sezonie 2019/20 wyzwanie "Rozległej Górze" rzuciły dwie ekspedycje: Baska Txikona i rosyjsko-kirgisko-kazachska. Uczestnicy tej ostatniej: Wasilij Piwcow i Tursunali Aubakirow z Kazachstanu, Artiom Braun z Rosji i Michaił Daniczkin z Kirgistanu dotarli do wysokości 7400 m, na której napotkali poważne trudności w strefie szczelin.

