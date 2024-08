Media: Członkowie PKOl mieli się zwrócić do Sławomira Nitrasa. Tomasz Chamera reaguje

Sławomir Nitras zainteresował się działalnością PKOl. Radosław Piesiewicz odpowiada

W związku z coraz większymi słowami krytyki ze strony polskich sportowców, do których dołączyła także srebrna medalistka z Paryża, Daria Pikulik, minister sportu, Sławomir Nitras postanowił wziąć pod lupę działania polskich związków. Polityk zarzucił im niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi . Co więcej, zażądał od prezesów wszystkich federacji sportowych w Polsce oraz od Polskiego Komitetu Olimpijskiego informacji o tym, kto i w jakich dniach przebywał w stolicy Francji za publiczne pieniądze.

Doprowadziło to do sporego napięcia na linii ministerstwo sportu - PKOl . Działania Nitrasa mocno nie spodobały się Radosławowi Piesiewiczowi, który nie omieszkał dosadnie ocenić wystąpienia ministra sportu.

Wiceprezes PKOl domaga się odpowiedzi. Wielkie zamieszanie wokół zarobków działaczy

W mediach w ostatnich dniach wiele się mówiło na temat braku transparentności w kwestii wysokości pensji poszczególnych działaczy. Wiceprezes PKOl zdradził, że niestety nie otrzymał dostępu do takich informacji , co wzbudza spore kontrowersje.

- To ja zadałem takie pytanie. Usłyszałem, że odpowiedź na to również pojawi się w najbliższym czasie. To pytanie także pojawia się w przestrzeni publicznej, więc wymaga wyjaśnienia. Jestem za transparentnością, nie tylko PKOl, starając się dbać o to także w Polskim Związku Żeglarskim, którym zarządzam. Nie widziałem problemu w odpowiedzi na pytanie pana ministra Sławomira Nitrasa o to, kto ze związku był obecny podczas igrzysk. Sport wyczynowy, nie tylko w Polsce, funkcjonuje dzięki środkom publicznym, nie widzę zatem powodów, żeby takich informacji nie udzielać - dodał Tomasz Chamera.