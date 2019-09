ME we wspinaczce sportowej: Piotr Schab szósty, tytuły dla Repusic i Mawema

Słowenka Urszka Repuszicz i Francuz Mickael Mawem wywalczyli w sobotę w Zakopanem złote medale mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej, w konkurencji bouldering. Najlepszy z Polaków Piotr Schab zajął szóste miejsce.

W dwudniowych zawodach, przeprowadzonych w ramach 15. Spotkań z Filmem Górskim, wystartowało 94 zawodniczek i zawodników z 22 krajów, w tym dziesięcioro biało-czerwonych.

Do finału awansował jedynie Schab (KS Korona Kraków).

- Cieszę się, bo osiągnięcie Piotrka to jeden z najlepszych wyników w historii wspinania sportowego, a rywalizacja naprawdę była trudna, zwłaszcza, że za przygotowanie tras odpowiadał Jacky Godoffe, szef konstruktorów dróg Międzynarodowej Federacji Wspinaczki Sportowej - powiedział Arkadiusz Kamiński z Polskiego Związku Alpinizmu, dyrektor sportowy zakopiańskich zawodów.

Mistrzostwa Europy w boulderingu, jednej z trzech konkurencji kombinacji wspinaczki sportowej (razem z tzw. na czas i prowadzeniem - przyp. PAP) rozegrane zostały w Polsce po raz pierwszy.

- Powierzenie tego zadania to dla nas duże wyróżnienie, tym bardziej, że trójbój pojawi się na imprezie najwyższej rangi - w 2016 roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował bowiem o włączeniu go do programu igrzysk olimpijskich w Tokio (2020) i Paryżu (2024) - podkreśliła organizator rywalizacji Gabriela Kuhn, a Kamiński przypomniał, że Polska w sierpniowych mistrzostwach świata w Japonii wywalczyła kwalifikację olimpijską.

- Dokonała tego mistrzyni świata w "czasówkach" i czwarta zawodniczka MŚ w trójboju Aleksandra Mirosław z KW Kotłownia Lublin. Ola, podobnie jak część europejskiej czołówki, zdecydowała jednak, że potrzebuje odpoczynku i nie przyjechała do Zakopanego.

Kolejna szansa na zdobycie olimpijskich paszportów w listopadzie w Tuluzie. - Z tych specjalnych zawodów kwalifikacyjnych przepustki na igrzyska dostaną najlepsze szóstki kobiet i mężczyzn. Ostatnia szansa natomiast będzie podczas przyszłorocznych ME w trójboju w Moskwie. Tu do Tokio pojadą tylko zdobywcy mistrzowskich tytułów - wyliczał Kamiński.

Bouldering to pokonywanie krótkich, kilkumetrowych form, dróg, tzw. problemów wspinaczkowych. Zawodnicy otrzymują punkty w połowie ścianki (zona) oraz na końcu trasy (top). Wspinaczka jest wykonywana bez asekuracji linowej. Jedynym zabezpieczeniem są grube materace, służące do zeskoku ze ściany. Im więcej zawodnik zdobędzie zon i topów, tym lepszy uzyskuje wynik. Liczona jest również ilość prób wykonanych na danym problemie.

Zawody składają się z trzech rund: eliminacji, półfinału i finału. W eliminacjach zawodnicy mają do pokonania pięć problemów, na każdy z nich dostają pięć minut. W tym czasie mogą wykonać dowolną liczbę prób. Mogą odpoczywać pomiędzy zadaniami, walczyć w tzw. systemie rotacyjnym, w ramach którego po każdych pięciu minutach wspinania następuje pięć minut odpoczynku, a potem kolejne pięć minut wspinaczki. Eliminacje wyłaniają 40 półfinalistów (20 zawodniczek i 20 zawodników). Do finału awansuje 6 kobiet i 6 mężczyzn.

Medaliści mistrzostw Europy w boulderingu:

kobiety

1. Urszka Repuszicz

2. Vita Lukan (obie Słowenia)

3. Irina Kuzmienko (Rosja)

...

24. Ida Kups (Polska)

30. Bianka Janecka (Polska)

32. Natalia Kałucka (Polska)

33. Aleksandra Kałucka (Polska)

35. Małgorzata Rudzińska (Polska)

mężczyźni

1. Mickael Mawem (Francja)

2. Siergiej Skorodumow

3. Wadim Timonow (obaj Rosja)

...

6. Piotr Schab (Polska)

28. Adrian Chmiala (Polska)

45. Jakub Ziętek (Polska)

49. Maciej Dobrzański (Polska)

54. Arkadiusz Millan (Polska)

Autor: Joanna Chmiel