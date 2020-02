ME w zapasach. Polacy w 24-osobowym składzie na matach w Ostii

24 polskich zapaśniczek i zapaśników wystąpi w dniach 10-16 lutego we włoskiej Ostii mistrzostwach Europy. W stylu wolnym zaprezentuje się siedmiu zawodników, w klasycznym - dziewięciu, natomiast w rywalizacji kobiet - osiem reprezentantek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piękna dziennikarka robi furorę w sieci. Trzyma kciuki za zespół Polaków. Wideo INTERIA.TV

"Ekipę klasyków tworzą doświadczeni zawodnicy. To bardzo mocny skład. W Ostii nie wystąpią Dawid Ersetic (Unia Racibórz) oraz Geworg Sahakjan (Cartusia Kartuzy), którzy przygotowują się do turnieju kwalifikacyjnego do tegorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio, który rozpocznie się 17 marca w Budapeszcie" - powiedział PAP dyrektor sportowy zapaśniczej federacji Marek Wałachowski.

Reklama

Mocnymi punktami drużyny klasyków są: srebrny medalista MŚ 2017 Mateusz Bernatek, Edgar Babajan - wicemistrz Europy w 2016 roku, jak również Tadeusz Michalik, który w kazachskim Nursułtanie w ubiegłym roku zdobył dla Polski kwalifikację do Tokio.

W ekipie trenera Piotra Krajewskiego znalazły się trzy debiutantki - siostry Magdalena i Kamila Kulwickie oraz Magdalena Głodek. Ta ostatnia to brązowa medalistka ubiegłorocznych mistrzostw świata juniorek, natomiast Kamila Kulwicka, młodsza siostra Dominiki, wywalczyła medal w tym samym kolorze w ME juniorek.

W drużynie nie zabrakło także trzeciej zawodniczki igrzysk olimpijskich w Pekinie Agnieszki Wieszczek-Kordus.

Wśród wolniaków szkoleniowcy i kibice liczą na udany występ brązowego medalisty ubiegłorocznego czempionatu globu w Nursułtanie i trzeciego zawodnika ME 2019 Magomedmurada Gadżijewa oraz najcięższego w ekipie Roberta Barana, który w kolekcji ma dwa medale ME: srebrny zdobyty w 2016 roku oraz brązowy wywalczony dwa lata później.

Skład reprezentacji Polski na ME 2020:

styl klasyczny

Przemysław Piątek (Olimpijczyk Radom/60 kg) Dawid Kareciński (Śląsk Wrocław/63 kg) Roman Pacurkowski (AZS AWF Warszawa/67 kg) Mateusz Bernatek (AKS Piotrków Trybunalski/72 kg) Edgar Babajan (Sobieski Poznań/77 kg) Mateusz Wolny (Unia Racibórz/82 kg) Arkadiusz Kułynycz (RCSZ Olimpijczyk Radom/87 kg) Tadeusz Michalik (Sobieski Poznań/97 kg) Rafał Krajewski (Legia Warszawa/130 kg)

styl wolny

Krzysztof Bieńkowski (AKS Białogard/65 kg) Magomedmurad Gadżijew (AKS Madej Wrestling Team Piotrków Tryb./70 kg) Patryk Ołenczyn (Dąb Brzeźnica/74 kg) Radosław Marcinkiewicz (Orzeł Namysłów/86 kg) Zbigniew Baranowski (AKS Białogard/92 kg) Radosław Baran (Grunwald Poznań/97 kg) Robert Baran (Ceramik Krotoszyn/125 kg)

zapasy kobiet

Anna Łukasiak AZS AWF Warszawa/50 kg)

Katarzyna Krawczyk (Cement Gryf Chełm/53 kg) Alicja Czyżowicz (Orzeł Namysłów/55 kg) Magdalena Głodek (Bloczek Team Pelplin/57 kg) Dominika Kulwicka (Slavia Ruda Śląska/59 kg) Katarzyna Mądrowska (Feniks Pesta Stargard/62 kg) Agnieszka Wieszczek-Kordus (Grunwald Poznań/68 kg) Kamila Kulwicka (Slavia Ruda Śląska/76 kg)