ME w wioślarstwie. Pięć polskich osad w medalowych wyścigach w Lucernie

Pięć z jedenastu startujących w Lucernie polskich osad zakwalifikowało się do niedzielnych finałów A, w których powalczą o medale wioślarskich mistrzostw Europy. Do obu kobiecych czwórek w sobotę dołączyły męskie: czwórka bez sternika, dwójka podwójna i jedynka wagi lekkiej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roland Garros. Naomi Osaka sensacyjnie odpada. Wideo © 2019 Associated Press

Wysoką dyspozycję demonstrują w Szwajcarii Mirosław Ziętarski i Fabian Barański w dwójce podwójnej oraz Artur Mikołajczewski w jedynce wagi lekkiej. Zarówno dwójka, jak i skiffista wygrali swoje przedbiegi w piątek, by w sobotnich półfinałach również zająć pierwsze miejsce i pewnie awansować do niedzielnych wyścigów o medale, i to z najlepszymi czasami - odpowiednio, 6.09,48 i 6.57,26.

Reklama

W finale A popłynie też czwórka bez sternika Mikołaj Burda, Mateusz Wilangowski, Marcin Brzeziński i Michał Szpakowski. Biało-czerwoni dopłynęli do mety w swoim półfinale na drugiej pozycji - 5.53,94 i byli wolniejsi byli jedynie od Brytyjczyków - 5.52,32. Najlepsi w drugim wyścigu Niemcy osiągnęli 5.55,51.

W piątek awans do finałów A zapewniły sobie broniące tytułu w czwórce podwójnej Agnieszka Kobus-Zawojska, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Katarzyna Zillmann oraz brązowe medalistki sprzed roku Joanna Dittmann, Monika Chabel, Olga Michałkiewicz i Maria Wierzbowska w czwórce bez sterniczki.

Zdjęcie Artur Mikołajczewski / Getty Images

Na miejsca na podium szans nie mają już: skiffista Natan Węgrzyczki-Szymczyk, Anna Wierzbowska i Monika Sobieszek (dwójka bez sterniczki), Krystyna Lemańczyk-Dobrzelak i Martyna Radosz (dwójka podwójna), Jerzy Kowalski i Miłosz Jankowski (dwójka podwójna wagi lekkiej), Dominik Czaja, Adam Wicenciak, Szymon Pośnik i Mateusz Biskup (czwórka podwójna) oraz męska ósemka, która zajęła ostatnie miejsce w gronie siedmiu startujących osad.



Regaty w Szwajcarii potrwają do niedzieli. Najważniejszą imprezą w tym sezonie będą mistrzostwa świata w Linzu (25 sierpnia - 1 września), które będą też najważniejszym etapem kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio.