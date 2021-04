​ME w wioślarstwie. Kłopoty zdrowotne Polaków, o medale będzie trudno

W zmienionych składach, bez kilku zawodników reprezentacja Polski wystąpi w wioślarskich mistrzostwach Europy, które w piątek rozpoczną się we włoskim Varese. Urazy i choroby wykluczyły m.in. Marcina Brzezińskiego, Jerzego Kowalskiego i Agnieszkę Kobus-Zawojską.

Mistrzostwa Starego Kontynentu to pierwsze międzynarodowe regaty w tym sezonie. W Varese ma wystąpić cała europejska czołówka, w mocnych olimpijskich składach. Taki sam zamiar mieli szkoleniowcy polskich osad, niestety kontuzje, a także przypadki zakażenia koronawirusem sprawiły, że kilka osad nie będzie mogło rywalizować w swoich "żelaznych" zestawieniach.

"Niestety, niektóre załogi zostały zdekompletowane. Kontuzji doznał Kowalski, więc dwójka podwójna wagi lekkiej w ogóle nie wystąpi. W miejsce Kobus-Zawojskiej w ostatniej chwili pojechała Kasia Zillmann. Trener chciał ją oszczędzić, bo jest po kontuzji i nie miała startować we Włoszech. Wobec nowej sytuacji nie mieliśmy innego wyjścia, w przeciwnym razie musielibyśmy wycofać załogę z zawodów. Także niepewny udział jest Joasi Dittmann z czwórki bez sterniczki, dlatego jest też na miejscu zawodniczka rezerwowa" - powiedział PAP dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogdan Grzczuk.

Jak dodał, w tej sytuacji każde miejsce na podium będzie sukcesem.

"Trudno mieć wielkie oczekiwania, skoro będą startować niepełne załogi. Na dobrą sprawę, tylko dwie męskie ekipy - czwórka podwójna i dwójka podwójna wystąpią w swoich składach i one powinny walczyć o strefę medalową. Natomiast co do innych osad, trudno w tej chwili powiedzieć na co ich stać na tle międzynarodowego towarzystwa. Zobaczymy po pierwszych wyścigach" - podkreślił.

Polacy w Varese przebywają od wtorku. W środę miały się zakończyć europejskie regaty kwalifikacyjne olimpijskie (dedykowane są one dla federacji, które mają co najwyżej jedną kwalifikację), ale ze względu na niesprzyjającą pogodę zostaną przedłużone prawdopodobnie do czwartku.

"Wiatr się wprawdzie dziś uspokoił, ale nie wiadomo, czy te zawody będą dziś rozgrywane. My przez to nie możemy trenować na wodzie i chyba dopiero jutro będziemy mieli taką możliwość, a to też nie jest komfortową sytuacją" - przyznał Gryczuk.

Pierwsze przedbiegi zaplanowano na piątkowe przedpołudnie, a finały rozegrane zostaną w niedzielę. W mistrzostwa weźmie udział ponad 600 zawodników z 35 krajów.

Kadra wioślarzy na mistrzostwa Europy w Varese:

Kobiety

Waga lekka: Weronika Deresz, Jaclyn Stelmaszyk, Wiktoria Kalinowska (wszystkie Posnania);

Waga otwarta: Katarzyna Boruch, Olga Michałkiewicz (obie AZS AWF Gorzów Wlkp.), Monika Chabel, Joanna Dittmann, Maria Wierzbowska (wszystkie RTW Lotto Bydgostia), Maria Sajdak (AZS AWF Kraków), Barbara Streng (BTW Bydgoszcz), Marta Wieliczko, (Wisła Grudziądz), Katarzyna Zillmann (AZS UMK Toruń);

Mężczyźni



Wiosła długie: Mikołaj Burda (RTW Lotto Bydgostia), Łukasz Posyłajka (AZS Szczecin), Michał Szpakowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz), Mateusz Wilangowski (Wisła Grudziądz);

Wiosła krótkie: Fabian Barański (WTW Włocławek), Mateusz Biskup (RTW Lotto Bydgostia), Wiktor Chabel (Posnania), Dominik Czaja (AZS AWF Warszawa), Szymon Pośnik (AZS AWF Warszawa), Natan Węgrzycki-Szymczyk (AZS AWF Warszawa), Mirosław Ziętarski (AZS UMK Toruń);