ME w szermierce: szósty tytuł szablistki Charłan, pierwszy florecisty Foconiego

Ukraińska szablistka Ołha Charłan po raz szósty, ale po pięcioletniej przerwie, została mistrzynią Europy. W Duesseldorfie po raz pierwszy prymat na kontynencie wywalczył włoski florecista Alessio Foconi. Andrzej Rządkowski - ósmy.

Zdjęcie Alessio Foconi /PAP/EPA

28-letnia Charłan pierwsze złoto ME zdobyła 10 lat temu w Płowdiw. Później była najlepsza w latach 2011-14, a teraz wróciła na europejski tron. Trzykrotna mistrzyni globu i dwukrotna brązowa medalistka olimpijska w finale pokonała Manon Brunet 15:12.

Francuzka, która po raz pierwszy stanęła na podium imprezy mistrzowskiej, niespodziankę sprawiła w półfinale, gdyż zwyciężyła broniącą tytułu liderkę światowego rankingu Zofię Wieliką 15:11. Oprócz Rosjanki brąz zdobyła Węgierka Anna Marton.

Najlepsza z Polek - debiutantka Sylwia Matuszak - zajęła 23. lokatę.

Rywalizację we florecie zdominowali Włosi. W finale Foconi - mistrz świata i lider rankingu - wygrał 15:4 z Daniele Garozzo. Mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, który po raz trzeci z rzędu dotarł do decydującego pojedynku ME, a po raz drugi go przegrał, w ćwierćfinale wyeliminował Andrzeja Rządkowskiego 15:10. Polaka sklasyfikowano na ósmej pozycji.

Na najniższym stopniu podium zameldowali się Francuz Enzo Lefort i najlepszy przed rokiem w Nowym Sadzie Rosjanin Aleksiej Czeremisinow.

Wyniki:

szabla kobiet

półfinały

Manon Brunet (Francja) - Zofia Wielika (Rosja) 15:11



Ołha Charłan (Ukraina) - Anna Marton (Węgry) 15:10

finał

Charłan - Brunet 15:12

kolejność:

1. Charłan

2. Brunet

3. Wielika

. Marton

5. Irene Vecchi (Włochy)

6. Olga Nikitina (Rosja)

7. Despina Georgiadou (Grecja)

8. Charlotte Lembach (Francja)

...

miejsca Polek:

23. Sylwię Matuszak

24. Małgorzata Kozaczuk

32. Marta Puda

36. Angelika Wątor

floret mężczyzn

półfinały

Daniele Garozzo (Włochy) - Enzo Lefort (Francja) 15:8



Alessio Foconi (Włochy) - Aleksiej Czeremisinow (Rosja) 15:11

finał

Foconi - Garozzo 15:4

kolejność:

1. Foconi

2. Garozzo

3. Czeremisinow

. Lefort

5. Maxime Pauty (Francja)

6. Alexander Choupenitch (Czechy)

7. Dmitrij Żerebczenko (Rosja)

8. Andrzej Rządkowski (Polska)

...

miejsca pozostałych Polaków:

20. Leszek Rajski

36. Michał Siess

39. Krystian Gryglewski