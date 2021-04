Ukrainiec Dmytro Czumak uzyskał 407 kg i triumfował w dwuboju kat. 109 kg mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w Moskwie. Piąty był Arkadiusz Michalski - 396 kg, a siódmy Arsen Kasabijew - 390 kg, który w podrzucie wywalczył "mały" srebrny medal wynikiem 220 kg.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Babilon MMA 20. Sylwester Kołecki: Wszystko poszło zgodnie z planem (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Drugie miejsce w dwuboju zajął Bułgar Christo Christow - 406 kg, a trzecie Rosjanin Timur Naniew - 401.

Reklama

34-letni Kasabijew, zawodnik klubu Tarpan Mrocza, który był najstarszy w stawce, po rwaniu w którym uzyskał 170 kg był 11. W podrzucie pochodzący z Gruzji zawodnik, który obywatelstwo polskie dostał w 2010 roku, miał trzy udane podejścia do 205, 212 i 220 kg. Jak się później okazało, właśnie trzecia próba dała mu "mały" srebrny medal w tym boju.

Przed zawodami jednym z kandydatów do medalu był zawodnik Budowlanych Opole Arkadiusz Michalski. W rwaniu miał trzy udane podejścia do 171, 174 i 177 kg. Tym ostatnim wyrównał rekord życiowy i plasował się przed podrzutem na szóstej pozycji. Prowadził główny kandydat do tytułu Ormianin Simon Martirosjan z rezultatem 190 kg, który zaliczył dopiero w trzecim podejściu, gdyż dwa pierwsze spalił.

Specjalizujący się w podrzucie Michalski w pierwszej próbie zaliczył 219 kg i wydawało się, że jest na najlepszej drodze do walki o medal w dwuboju. Jednak drugą próba do 225 kg nie była udana, a trzecia - do 226 kg - także nie została przez arbitrów zaliczona, choć sztanga znalazła się nad głową zawodnika.

Skrupulatni sędziowie dopatrzyli się tzw. docisku. Rzeczywiście, minimalny był w prawym stawie łokciowym, ale o wiele większy miał m.in. Naniew, ale jemu próbę jednak zaliczono. W tej sytuacji Michalski, który miał tylko jedno udane podejście w podrzucie do 219 kg, został sklasyfikowany na piątej pozycji.

Rywalizacja w 109 kg zakończyła się sensacyjnie. Prowadzący po rwaniu Martirosjan, który podrzut zaczął jako ostatni, gdy wszyscy już bój zakończyli, spalił trzy podejścia do 227 kg i nie został sklasyfikowany w dwuboju. Dwa lata temu, gdy triumfował w Batumi, bez problemu uzyskał 235 kg.

Wyniki

mężczyźni, kat. 109 kg:

1. Dmytro Czumak (Ukraina) 407 (181+226)

2. Christo Christow (Bułgaria) 406 (186+220)

3. Timur Naniew (Rosja) 401 (184+217)

...

5. Arkadiusz Michalski (Polska) 396 (177+219)

7. Arsen Kasabijew (Polska) 390 (170+220)

wha/ cegl/

Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!