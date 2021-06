Po dwóch dniach finałów reprezentacja Polski ma na koncie łącznie trzy medale - w piątek po brąz sięgnęły jeszcze Martyna Klatt i Sandra Ostrowska w nieolimpijskiej konkurencji K2 1000 m.

W sobotę tuż za podium uplasowały się Magda Stanny i Julia Walczak w C2 500 m. Szóste miejsce w K2 200 m zajęli Paweł Kaczmarek i Bartosz Grabowski, siódme w C1 1000 - Mateusz Kamiński, a dziewiąte w C1 200 - Oleksii Koliadych.

Mistrzostwa potrwają do niedzieli. Są one jednocześnie ostatnim sprawdzianem przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio. W zawodach startuje ok. 700 zawodników z 35 krajów.

Wyniki sobotnich finałów ME w kajakarstwie:

kobiety

K1 200

1. Emma Jorgensen (Dania) 41,746

2. Dora Lucz (Węgry) 42,336

3. Marta Walczykiewicz (Polska) 42,526

K2 500

1. Danuta Kozak, Dora Bodonyi (Węgry) 1.44,175

2. Karolina Naja, Anna Puławska (Polska) 1.45,420

3. Wołha Chudzenka, Maryna Litwinczuk (Białoruś) 1.45,450

C2 500

1. Ludmiła Luzan, Anastazja Czetwertikowa (Ukraina) 2.06,252

2. Lisa Jahn, Sophie Koch (Niemcy) 2.07,795

3. Virag Balla, Kincso Takacs (Węgry) 2.09,295

4. Magda Stanny, Julia Walczak (Polska) 2.11,945

K1 1000

1. Alida Gazso (Węgry) 4.15,944

2. Anamaria Govorcinovic (Chorwacja) 4.18,568

3. Mariana Petrusova (Słowacja) 4.19,895

...

. Adrianna Kąkol (Polska) odpadła w półfinale

mężczyźni

C1 200

1. Joan Moreno (Hiszpania) 40,770

2. Arciom Kozyr (Białoruś) 40,798

3. Henrikas Zustautas (Litwa) 40,960

...

9. Oleksii Koliadych (Polska) 43,093

K2 200

1. Manfred Rizza, Andrea Di Liberto (Włochy) 33,095

2. Arturas Seja, Ignas Navakauskas (Litwa) 33,355

3. Jurij Postrigaj, Aleksander Djaczenko (Rosja) 33,653

...

6. Paweł Kaczmarek, Bartosz Grabowski (Polska) 33,923

K4 500

1. Niemcy 1.23,960

2. Słowacja 1.25,395

3. Rosja 1.25,425

...

. Polska odpadła w półfinale

(Ksawery Hajdamowicz, Bartosz Grabowski, Wojciech Tracz, Sławomir Witczak)

K1 1000

1. Balint Kopasz (Węgry) 3.41,232

2. Fernando Pimenta (Portugalia) 3.42,667

3. Artuur Peters (Belgia) 3.44,367

...

. Bartosz Stabno (Polska) odpadł w półfinale

C1 1000

1. Martin Fuksa (Czechy) 4.06,417

2. Conrad Scheibner (Niemcy) 4.07,842

3. Kirił Szamszurin (Rosja) 4.08,367

...

7. Mateusz Kamiński (Polska) 4.12,052

af/ co/