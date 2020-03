ME w kajakarstwie górskim - zawody w Lee Valley odwołane

​Zaplanowane na 15-17 maja mistrzostwa Europy w kajakarstwie górskim zostały odwołane z powodu pandemii koronawirusa - poinformowali organizatorzy imprezy, która miała odbyć się w Londynie. Zawody byłyby ostatnią szansą na uzyskanie kwalifikacji do igrzysk w Tokio.

- Mając na uwadze zdrowie wszystkich zainteresowanych, słuszne było podjęcie tej decyzji na tak wczesnym etapie. Jest nam oczywiście szkoda przede wszystkim sportowców, ale też organizatorów i sponsorów, którzy włożyli tak wiele pracy (w tę imprezę - PAP) - powiedział dyrektor wykonawczy Brytyjskiej Federacji Kajakowej David Joy.

Pandemia koronawirusa, wykrytego po raz pierwszy w grudniu w chińskim Wuhanie, torpeduje zdecydowaną większość zawodów sportowych, w tym imprezy kwalifikacyjne do igrzysk. Dotychczas potwierdzono ok. 200 tysięcy przypadków zakażenia na całym świecie, zmarło ok. ośmiu tysięcy osób.