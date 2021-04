ME w ciężarach. W Moskwie Joanna Łochowska będzie broniła tytułu w kategorii 55 kg

​W sobotę w Moskwie rozpoczną się mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów. W kategorii 55 kg tytułu wywalczonego dwa lata temu w gruzińskim Batumi będzie broniła Joanna Łochowska.

W 2019 Polka triumfowała z rezultatem 199 kg. W rwaniu była trzecia zaliczając 87 kg, podrzut wygrała dźwigając 112 kg.

Zaplanowane w 2020 roku mistrzostwa w Moskwie z powodu pandemii COVID-19 zostały odwołane. Ich termin trzy razy przekładano, ostatecznie impreza została przeniesiona na 2021.

Moskwa organizowała już mistrzostwa Starego Kontynentu w latach 1964, 1975 i 1983. W tych ostatnich debiutowali jako zawodnicy aktualni szkoleniowcy kadry kobiet Waldemar Ostapski i mężczyzn Zdzisław Faraś i Mirosław Chlebosz. Wtedy zawody, które rozgrywano na obiektach olimpijskich z 1980 roku, były równocześnie mistrzostwami świata. Polacy wywalczyli cztery medale - jeden srebrny i trzy brązowe.

Chlebosz zajął wtedy w kat. 67,5 km czwarte miejsce z wynikiem 315 kg w dwuboju (142,5+172,5). W kat. 82,5 kg Faraś był siódmy gromadząc w dwuboju 355 kg (160+195).

W tym roku do stolicy Rosji wybiera się 16-osobowa reprezentacja Polski, w której znalazło się osiem pań i ośmiu panów. Zawody będą jedną z ostatnich okazji do zdobycia punktów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio.

- Historia zatacza koło, cieszę się, że po 38 latach mogę wrócić do Moskwy i ponownie zadebiutować, tym razem jako trener kadry seniorów. Zajęcie wówczas miejsca tuż za podium za takimi tuzami jak Joachim Kunz, Janko Rusev czy Andreas Behm było dla mnie wtedy dużym sukcesem - wspomina Chlebosz.

Zapytany o swoje oczekiwania Faraś stwierdził krótko: - Jedziemy walczyć przede wszystkim o nominacje olimpijskie, a jak nadarzy się okazja, to również o medale. W ekipie męskiej mamy czterech debiutantów, dla których głównym celem jest poprawianie rekordów życiowych - przyznał szkoleniowiec.

Reprezentacja Polski na ME w podnoszeniu ciężarów:

kobiety

kat. 49 kg - Marlena Polakowska (POM-Iskra Piotrowice), kat. 55 kg - Joanna Łochowska (Budowlani Opole), kat. 59 kg - Monika Szymanek (LKS Dobryszyce), kat. 64 kg - Wiktoria Wołk (Tarpan Mrocza), kat. 71 kg - Andżelika Kaczmarczyk (Tytan Oława), kat. 76 kg - Jolanta Wiór (Andaluzja Piekary Śląskie), kat. 81 kg - Weronika Zielińska-Stubińska (AZS-AWF Biała Podlaska), kat. 87 kg - Kinga Kaczmarczyk (Tytan Oława).

mężczyźni

kat. 67 kg - Kacper Urban (Budowlani Opole), kat. 73 kg - Piotr Kudłaszyk (Budowlani Całus Nowy Tomyśl), kat. 81 kg - Krzysztof Zwarycz (Budowlani Opole) i Patryk Bęben (Mazovia Ciechanów), kat. 96 kg - Bartłomiej Adamus (Zawisza Bydgoszcz) i Daniel Goljasz (Wisła Puławy), kat. 109 kg - Arkadiusz Michalski (Budowlani Opole) i Arsen Kasabijew (Tarpan Mrocza).