Brytyjka Emily Godley uzyskała w dwuboju 227 kg i zdobyła w Moskwie złoty medal mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów w kat. 71 kg. Wśród mężczyzn w wadze 81 kg triumfował Włoch Antonino Pizzolato. Krzysztof Zwarycz spalił wszystkie podejścia w rwaniu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MMA. 100 milionów dolarów za walkę! Szalony pomysł młodej gwiazdy KSW (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Godley, używająca również nazwiska Muskett, dwa lata temu w Batumi była druga. Wtedy wygrała Rosjanka Anastazja Romanowa uzyskując w dwuboju 240 kg, Godley osiągnęła 216 kg.

Reklama

W tym roku, gdy Rosjanki na pomoście zabrakło, Brytyjka miała ułatwione zadanie, wygrała z przewagą ośmiu kilogramów nad Włoszką Alessią Durante. Godley była druga w rwaniu z rezultatem 98 kg, wygrała natomiast podrzut uzyskując 129 kg.

W grupie B tej kategorii zadebiutowała w ME Andżelika Kaczmarczyk. Rwanie rozpoczęła od nieudanej próby na 85 kg. W drugiej się poprawiła, a w trzeciej dołożyła jeszcze trzy kilogramy. W podrzucie zaliczyła pierwsze podejście do 110 kg. W drugim podniosła 113 kg, ustanawiając rekord Polski do lat 20 i 23. W trzecim zawodniczka z Oławy spaliła 116 kg, ale jej wynik w dwuboju 201 kg jest nowym rekordem Polski do lat 20 w tej kategorii wagowej.

W grupie B 19-letnia Kaczmarczyk zajęła czwarte miejsce, natomiast w klasyfikacji ME uplasowała się na 11. pozycji.

Mężczyźni rywalizowali w kat. 81 kg. Podobnie jak dwa lata temu w Batumi, start nie udał się Krzysztofowi Zwaryczowi. W Gruzji Polak uplasował się na 11. pozycji, w Moskwie nie został sklasyfikowany w dwuboju, gdyż spalił wszystkie trzy podejścia w rwaniu do 150 kg. W Batumi udało mu się zaliczyć w tym boju o dwa kilogramy więcej.

W grupie B kat. 81 kg wystąpił Patryk Bęben, miał jednak tylko dwa udane podejścia, do 140 kg w rwaniu i 170 kg w podrzucie. W ostatniej próbie zaatakował 180 kg, ale spalił. Z rezultatem 310 kg w dwuboju uplasował się na szóstym miejscu w grupie B, w klasyfikacji końcowej kategorii był 12.

Zwyciężył i obronił tytuł Włoch Antonino Pizzolato osiągając 370 kg. Pasjonującą walkę o zwycięstwo stoczył z nim Bułgar Karlos Nasar, który podniósł tylko o jeden kilogram mniej od rywala. Trzecie miejsce zajął Łotysz Litvars Suharevs - 347 kg.

Dwa lata temu w Batumi Włochowi do tytułu wystarczyło 356 kg, teraz uzyskał o 14 kg więcej.

Wyniki

kobiety, kat. 71 kg:

1. Emily Godley (W. Brytania) 227 (98+129)

2. Alessia Durante (Włochy) 219 (97+122)

3. Raluca Andreea Olaru (Rumunia) 218 (98+120) ...

11. Andżelika Kaczmarczyk (Polska) 201 (88+113) m

ężczyźni, kat. 81 kg:

1. Antonino Pizzolato (Włochy) 370 (164+206)

2. Karlos Nasar (Bułgaria) 369 (163+206)

3. Ritvars Suharevs (Łotwa) 347 (157+190) ...

12. Patryk Bęben (Polska) 310 (140+170)

Krzysztof Zwarycz (Polska) - nie sklasyfikowany w dwuboju

wha/ cegl/