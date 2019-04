ME w ciężarach. Małgorzata Wiejak tuż za podium w kategorii 76 kg

Małgorzata Wiejak zajęła w Batumi czwarte miejsce a Jolanta Wiór była ósma w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w kategorii 76 kg. Zwyciężyła Białorusinka Darya Naumawa zdobywając pierwszy w karierze tytuł.

Zdjęcie Małgorzata Wiejak /PAP/EPA

Polki, szczególnie Wiejak, zupełnie nieźle wypadły na pomoście w Batumi, obie miały po cztery udane podejścia. W rwaniu Wiór zaliczyła trzy próby do 93, 96 i 98 kg i była piąta. Na szóstej pozycji plasowała się Wiejak, która na początek poradziła sobie ze sztangą o ciężarze 95 kg. Później pierwsze podejście do 98 kg spaliła, ale drugie było udane.

W podrzucie Wiór udała się tylko jedna próba do 115 kg, dwie kolejne do 119 i 120 kg spaliła i z rezultatem 213 kg w dwuboju została ostatecznie sklasyfikowana na ósmej pozycji. Znacznie lepiej zaprezentowała się Wiejak, czysto zaliczyła 118 i 121 kg, ale w ostatnim podejściu do 123 kg sztanga okazała się za ciężka. Rezultat 219 kg w dwuboju dał zawodniczce CWZS Zawisza Bydgoszcz wysokie, czwarte miejsce.

Przez rozpoczęciem rywalizacji główną kandydatką do najwyższego miejsca na podium była broniąca tytułu Hiszpanka Lidia Valentin. Po rwaniu faworytka prowadziła mając na koncie 108 kg, druga była Naumawa, która zgromadziła o dwa kilogramy mniej. Trzecia, z rezultatem 103 kg uzyskanym w pierwszym podejściu, była Francuzka Gaelle Nayo Ketchanke, która w dwóch kolejnych podejściach atakowała 106 i 107 kg. Przy tym ostatnim ciężarze doznała poważnej kontuzji, gdy nie utrzymała sztangi nad głową.

Ta całym impetem spadła jej na plecy, zawodniczka została z pomostu zniesiona na noszach, była przytomna, choć było widać na jej twarzy grymas bólu. Do walki w podrzucie nie przystąpiła.

W drugim boju walkę o złoty medal i tytuł stoczyły Naumawa i Valentin. Białorusinka trzy razy udanie podeszła do 126, 131 i 136 kg. Valentin zaliczyła 130 i 133 kg, ale 136 kg okazało się ponad jej siły. Hiszpanka uległa rywalce jednym kilogramem, tytuł dla Naumawy to największa niespodzianka tego dnia mistrzostw Europy.

W dorobku polskiej reprezentacji jest nadal tylko jeden medal. W niedzielę w kat. 55 kg triumfowała Joanna Łochowska. Polka zdobyła trzeci w karierze tytuł - w dwóch poprzednich edycjach czempionatu Starego Kontynentu zwyciężyła w kat. 53 kg.

Impreza w Batumi potrwa do soboty, tego dnia wystąpi Arkadiusz Michalski, który będzie bronił tytułu wywalczonego rok temu w kat. 105 kg.

Wyniki w kat. 76 kg:

1. Darya Naumawa (Białoruś) 242 (106+136)

2. Lidia Velentin (Hiszpania) 241 (108+133)



3. Patricia Strenius (Szwecja) 233 (101+132)



4. Małgorzata Wiejak (Polska) 219 (98+121)



...

8. Jolanta Wiór (Polska) 213 (98+115)