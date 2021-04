ME w ciężarach. Jolanta Wiór siódma w 76 kg, zwycięstwo Iryny Dechy

Jolanta Wiór uzyskała w dwuboju 215 kg i zajęła siódme miejsce w mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów w kat. 76 kg. Zwyciężyła Ukrainka Iryna Decha - 248 kg. W kat. 89 kg, w której Polacy nie startowali, triumfował Ormianin Karen Awagjan uzyskując w dwuboju 375 kg.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Andrzej Person: Korea Północna nie weźmie udziału w IO w Tokio (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Wiór dobrze wypadła w rwaniu, gdzie miała trzy udane podejścia do 94, 97 i 99 kg (rekord życiowy) i po tym boju plasowała się na szóstym miejscu. W podrzucie jednak trochę zabrakło jej sił, zaliczyła pierwszą próbę do 116 kg, dwie kolejne do 121 i 122 kg nie były udane.

Reklama

Zawodniczka klubu Andaluzja Piekary Śląskie dwa lata temu w Batumi wywalczyła ósmą lokatę z rezultatem 213 kg w dwuboju. W Moskwie poprawiła się o dwa kilogramy, po jednym dołożyła w obu bojach.

Zwyciężyła Ukrainka Decha, która była najlepsza w rwaniu - 113 kg i podrzucie - 135 kg. W Moskwie do zdobycia tytułu potrzebowała 248 kg, w Batumi w 2019 triumfowała Białorusinka Darya Naumawa z rezultatem o sześć kilogramów słabszym. W tym roku Naumawa zajęła czwartą lokatę uzyskując w dwuboju 240 kg.

Drugie miejsce wywalczyła Rosjanka Jana Sotiewa - 246 kg, a trzecie jej rodaczka Anastazja Romanowa - 243 kg.

Mężczyźni walczyli w kat. 89 kg. Zwyciężył Ormianin Karen Awagjan uzyskując w dwuboju 375 kg. Polaków tym razem w tej kategorii na pomoście zabrakło, Bartłomiej Adamus, który w Batumi był piąty, do Moskwy nie pojechał.

Drugi był Gruzin Revaz Dawitadze - 374 kg, a trzeci kolejny Ormianin Andranik Karapetjan - 365 kg.

Wyniki

kobiety, 76 kg:

1. Iryna Decha (Ukraina) 248 (113+135)

2. Jana Sotiewa (Rosja) 246 (112+134)

3. Anastazja Romanowa (Rosja) 243 (111+132)

...

7. Jolanta Wiór (Polska) 215 (99+116)

mężczyźni, 89 kg:

1. Karen Awagjan (Armenia) 375 (175+200)

2. Revaz Dawitadze (Gruzja) 374 (171+203)

3. Andranik Karapetjan (Armenia) 365 (170+195)