Przed odbywającymi się w Kazaniu mistrzostwami Europy na krótkim basenie największe medalowe nadzieje w startach indywidualnych wiązaliśmy z Alicją Tchórz i Katarzyną Wasick. Obie panie zresztą już pierwsze dnia, wraz z Dominiką Sztanderą i Kornelią Fiedkiewicz sięgnęły po brąz w rywalizacji sztafet 4x50 m stylem dowolnym.



Wasick startowała również indywidualnie na tym dystansie, od początku idąc jak burza. Najpierw wygrała swój bieg eliminacyjny, a potem nie dała rywalom szans w półfinale i z drugim czasem awansowała do finałowej rozgrywki. Lepsza była tylko Szwedka Sarah Sjoestroem, z którą nasza pływaczka miała stoczyć bój o złoto.



Myślę, że w finale 50 m będzie fajny pojedynek z Sarą. Bardzo na niego czekam. Cieszę się, że mam okazję zmierzyć się taką zawodniczką. Mam do niej duży szacunek, ale skóry łatwo nie sprzedam i myślę, że już poczuła mój oddech na swoich plecach - mówiła przed finałem Wasick w rozmowie z Interią.

