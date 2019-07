ME hokeistów na trawie 2. dywizji: Polska - Francja 1-2

Polscy hokeiści na trawie przegrali we francuskim Cambrai z reprezentacją gospodarzy 1-2 (1-0) w drugim meczu mistrzostw Europy drugiej dywizji. W środę w ostatnim spotkaniu grupowym zmierzą się z Czechami.



"Biało-Czerwoni" postawili się faworyzowanym gospodarzom i przez długie fragmenty grali jak równy z równym. W 15. minucie po indywidualnej akcji Jacka Kurowskiego Polacy objęli prowadzenie, ale w drugiej połowie rywale byli już skuteczniejsi.

- Nam trochę zabrakło tej skuteczności, bowiem mieliśmy swoje szanse. A gdy gra się z tak mocnym rywalem, to trzeba wykorzystywać nadarzające się okazje. Nie jesteśmy szczęśliwi z porażki, ale uważam, że moi zawodnicy mocno popracowali, zagrali odważnie i to był otwarty mecz w naszym wykonaniu - powiedział Rachwalski.

Jego zdaniem, spotkanie z gospodarzem turnieju pokazało, jakie są możliwości polskiego zespołu.

- Ten mecz miał pokazać, gdzie są nasze deficyty w ustawieniach. To była duża lekcja dla nas i na pewno wyciągniemy z niej wnioski. Na ten moment taka jest właśnie siła naszej drużyny - dodał.

Porażka w żaden sposób nie przekreśla szans Polaków na awans do półfinału. Do zajęcia drugiej lokaty wystarczy im remis z Czechami, przy założeniu, że Białorusini nie wygrają z Francuzami różnicą co najmniej siedmiu goli. Jakakolwiek porażka "Trójkolorowych" byłaby dużą sensacją.

- Na pewno nie wyjdziemy na mecz z Czechami z myślą gry na remis. Walczymy o pełną pulę - zapewnił selekcjoner polskich hokeistów.

W grupie A trzy zespoły mają wciąż szansę na awans do półfinału - Rosja, Austria i Włochy.

Półfinały zaplanowano na piątek; finaliści uzyskają prawo gry w mistrzostwach Europy elity za dwa lata. Drużyny z trzecich i czwartych miejsc w grupach rywalizować będą o utrzymanie się w drugiej dywizji. Zdegradowane zostaną dwie najsłabsze reprezentacje.

Mistrzostwa potrwają do soboty.

Wyniki:

grupa A

Ukraina - Włochy 3-5 (1-4)

Rosja - Austria 2-2 (1-1)

tabela

1. Rosja 2 4 5-3

2. Austria 2 4 4-2

3. Włochy 2 3 6-6

4. Ukraina 2 0 3-7

grupa B

Czechy - Białoruś 1-1 (0-0)

Polska - Francja 1-2 (1-0)

Bramki: Jacek Kurowski (15.) - Simon Martin Brisac (37., krótki róg), Charles Masson (45.).

tabela

1. Francja 2 6 9-1

2. Polska 2 3 5-2

3. Białoruś 2 1 1-5

4. Czechy 2 1 1-8

Autor: Marcin Pawlicki