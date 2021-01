Judd Trump i Jack Lisowski mieli pozytywny wynik testu na koronawirusa i zostali wycofani z udziału w turnieju Masters, jednym z najważniejszych w snookerowym kalendarzu.

To wielka strata, szczególnie w przypadku Trumpa, który jest obecnie numerem jeden na świecie, a w tym sezonie zdążył już wygrać trzy turnieje: English Open, Northern Ireland Open i World Grand Prix. Anglik w niedzielę, kiedy zaczyna się impreza, miał zmierzyć się z Davidem Gilbertem. W drabince zastąpił go Joe Perry.

Z kolei Lisowski również miał wystąpić w niedzielę i zagrać przeciwko Kyrenowi Wilsonowi. Jego miejsca zajął Gary Wilson.

Pozostali zawodnicy, łącznie z Perrym i G. Wilsonem, mieli negatywne wyniki testu.

Masters to jeden z największych turniejów w snookerze. Nie jest rankingowy, ale występują w nim najlepsi zawodnicy na świecie. Zalicza się go do potrójnej korony, obok mistrzostw świata i UK Championship.

