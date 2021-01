To miała być snookerowa uczta i się nie zawiedliśmy. John Higgins pokonał Ronniego O'Sullivana 6-3 w ćwierćfinale turnieju Masters, który odbywa się w Milton Keynes.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Snooker. Ronnie O'Sullivan jest zadowolony pomimo słabego sezonu. Wideo INTERIA.TV 45-letni zawodnicy zafundowali kibicom przed telewizorami wspaniałe widowisko. Lepszy był Szkot, bo jak przyznał Anglik "popełniłem za dużo niewymuszonych błędów". Biorąc pod uwagę, że gracz o pseudonimie Rakieta pomylił się tylko trzy razy na wbiciach, świadczy to o poziomie tego meczu.

O'Sullivan prowadził 1-0 z breakiem 97-punktowym, ale Higgins odpowiedział niesamowicie, min. wbijając 145 punktów, czyli najwięcej w tegorocznym Masters, a także 110 i na przerwę schodził wygrywając 3-1.



Po wznowieniu mieliśmy kolejne wysokie breaki - 125 i 103 w wykonaniu aktualnego mistrza świata oraz 134 w wykonaniu Szkota. W ósmej partii Higgins wbił 88, a w dziewiątej, jak się okazało decydującej, O'Sullivan pomylił się na czerwonej bili do rogu, co oczywiście wykorzystał rywal. Anglik po tym "pudle" już wiedział, że nie wróci do stołu z tak dysponowanym przeciwnikiem i czekał na koniec z już rozpiętą kamizelką.



"Breaki stupunktowe wyglądały dobrze na papierze, ale z tak grającym Johnem, jego umiejętnością wbijania i budowania breaków, jest w stanie cię pokonać i był dla mnie po prostu za dobry" - przyznała "Rakieta".



Higgins w sobotnim półfinale zagra z innym Anglikiem Davidem Gilbertem, a w drugiej parze zmierzą się broniący trofeum Anglik Stuart Bingham i debiutujący w imprezie 20-letni Chińczyk Yan Bingtao.



Ćwierćfinały:

Kyren Wilson (Anglia) - David Gilbert (Anglia) 5-6

Shaun Murphy (Anglia) - Stuart Bingham (Anglia) 3-6

Stephen Maguire (Szkocja) - Yan Bingtao (Chiny) 5-6

John Higgins (Szkocja) - Ronnie O'Sullivan (Anglia) 6-3