Masters. David Gilbert pierwszym półfinalistą, O'Sullivan kontra Higgins

David Gilbert został pierwszym półfinalistą turnieju Masters, który odbywa się w Milton Keynes. Anglik w czwartek pokonał rodaka Kyrena Wilsona 6-5.

Masters nie jest imprezą rankingową, ale bardzo prestiżową, zaliczaną do snookerowej potrójnej korony, oprócz mistrzostw świata i UK Championship.



Spotkanie Gilberta z Wilsonem rozstrzygnęło się w decydującej partii.



W ostatnim ćwierćfinale zagrają ze sobą natomiast giganci - Ronnie O'Sullivan i John Higgins. Anglik w pierwszej rundzie pokonał Dinga Junhuia 6-5. Chińczyk prowadził w tym spotkaniu 3-0, 5-3, a w dziewiątym framie był przy stole, ale najpierw nie trafił prostej czerwonej bili do środkowej kieszeni, a następnie, przy prowadzeniu 48:25, pomylił się na kolejnej czerwonej przez cały stół. Anglik wygrał tego frame'a, jak i dwa kolejne, zapewniając sobie awans do ćwierćfinału.

Również 11 partii było potrzebnych w spotkaniu Higginsa z Markiem Allenem. Szkot prowadził w tym pojedynku 3-1, 5-3, jednak Irlandczyk z północy doprowadził do wyrównania, a w decydującym framie miał szansę na zwycięstwo, ale pomylił się na brązowej bili, dopuszczając rywala do stołu, który nie zmarnował okazji.



W piątek o 20 czasu polskiego, transmisja w Eurosporcie, dojdzie więc do pojedynku dwóch wybitnych snookerzystów. O'Sullivan, który siedem razy wygrywał Masters, ma na koncie rekordowe 37 triumfów w turniejach rankingowych, natomiast Higgins, dwukrotny zwycięzca Masters, 30 razy był najlepszy w imprezach rankingowych.



Wyniki:

ćwierćfinały



Kyren Wilson (Anglia) - David Gilbert (Anglia) 5-6