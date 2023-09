Małopolska - najlepsza przestrzeń dla sportu i turystyki

Małopolska od lat jest miejscem wielu ważnych wydarzeń sportowych, zarówno tych wpisanych na stałe w kalendarz światowych rozgrywek, jak i okazjonalnych o randze mistrzowskiej - mówi Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego wspiera te przedsięwzięcia, ponieważ służą one popularyzacji sportu, są też ważnym elementem promocji Małopolski jako regionu znakomicie przygotowanego do rozgrywania imprez sportowych najwyższej rangi. Czego najlepszym przykładem są zakończone w lipcu III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska - dodaje.

Małopolska jest wymarzonym miejscem do aktywnego wypoczynku oraz spędzania wolnego czasu w najpiękniejszych sceneriach przyrody. Można tu przemierzyć setki szlaków pieszych, rowerowych czy konnych. To raj dla amatorów wspinaczek górskich. Przez większą część roku można uprawiać tu sporty wodne, żeglarstwo, kajakarstwo, a zimą w regionie panują doskonałe warunki do jazdy na nartach czy snowboardzie. Małopolska dysponuje świetną infrastrukturą sportową, która rozwija się niezwykle dynamicznie i szeroko m.in. poprzez uruchamiane programy wspierające lokalne i regionalne projekty inwestycyjne.

To z Małopolski wywodzą się znani w całym świecie sportowcy, jak m.in.: Justyna Kowalczyk, Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Agnieszka Radwańska, Rafał Majka, Robert Kubica, Robert Korzeniowski, Maria Sajdak, czy Andrzej Bargiel.

Małopolska to również swoista arena wielu ważnych wydarzeń sportowych, zarówno na stałe wpisanych w kalendarz światowych wydarzeń oraz okazjonalnych. Władze województwa, aspirując do roli krajowego lidera w lokalizacji imprez sportowych rangi MŚ i ME, popularyzują sport w Małopolsce podczas krajowych i międzynarodowych wydarzeń, promując jednocześnie Małopolskę jako region kompletny do uprawiania sportu i przygotowany do rozgrywania imprez sportowych na najwyższym światowym poziomie. Rokrocznie Małopolska jest partnerem kilkudziesięciu imprez sportowych, w tym tych najwyższej rangi, w których udział biorą najlepsi sportowcy globu, m.in.: Pucharu świata w skokach narciarskich w Zakopanem, Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej czy Mistrzostw Świata w Karate Kyokushin.

Kongres to przestrzeń do debaty na najważniejsze tematy związane z krajowym i europejskim sportem

Doświadczenie w realizacji międzynarodowych imprez sportowych, a także odpowiednia infrastruktura sportowa i pozasportowa wpłynęły na decyzję Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich przyznania Województwu Małopolskiemu oraz Miastu Kraków prawa organizacji III Igrzysk Europejskich, które odbyły się w regionie na przełomie czerwca i lipca 2023 r.

Organizacja dużych imprez sportowych będzie m.in. przedmiotem rozmów podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. W dniach 26-28 września uczestnicy kongresu będą dyskutować o praktycznych stronach tego zagadnienia, o jaką współpracy w tym kontekście podejmuje świat sportu, polityki i biznesu oraz o szansach na wielkoformatową promocję na całym świecie, jaką daje organizacja największych wydarzeń sportowych na najwyższym poziomie.

Przykładem, który do tego posłuży będą m.in. zakończone III Igrzyska Europejskie - Kraków Małopolska 2023. Podczas II odsłony Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki nie zabraknie oczywiście przestrzeni do dyskusji na tematy budzące zainteresowanie świata sportu, turystyki i opinii publicznej. Komercjalizacja sportu, technologia w sporcie, medycyna sportowa, rola aktywności fizycznej wśród młodzieży, popularyzacja sportu i poszczególnych dyscyplin, ale także turystyka, w tym zielone inwestycje, innowacje w turystyce, narzędzia dostępne dla sektora, digitalizacja w turystyce - to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas trzech dni Kongresu w Zakopanem. Dyskusja odbędzie się także w kontekście systemowego wyłaniania i szlifowania talentów sportowych, m.in. w oparciu o sprawdzone schematy z innych krajów i różnych dyscyplin sportowych.

Do udziału zapraszane są wszystkie środowiska sportowe, działacze, związki, sportowcy, organizacje pozarządowe, samorządy, władze centralne, biznes (zarówno ten państwowy, który jest w dużej mierze mecenasem sportu w Polsce, jak i ten prywatny, który coraz częściej i szerzej w sport inwestuje) oraz wszyscy Ci, dla których sport jest istotną dziedziną życia.

Kongres to także celebrowany w najdalszych zakątkach globu Światowy Dzień Turystyki. Rokrocznie 27. września branże turystyczne państw zbierają się, aby dyskutować o wyzwaniach, aktualnej sytuacji i perspektywach całego sektora. W tym roku, ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się podczas II Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki, w Małopolsce, w Zakopanem.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

