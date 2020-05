Mistrz świata Magnus Carlsen wygrał z Amerykaninem Hikaru Nkamurą 3:0 w pierwszym półfinałowym meczu organizowanego przez siebie turnieju online w szachach szybkich. W innym spotkaniu Rosjanin Daniił Dubow pokonał Chińczyka Lirena Dinga 2,5:1,5.

W piątek odbędą się drugie mecze w tych parach. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw.

Norweski mistrz świata, który pierwszą fazę turnieju Lindores Abbey Rapid Challenge, drugiej odsłony cyklu Magnus Carlsen Invitational, zakończył na piątym miejscu, nadspodziewanie łatwo rozprawił się w czwartek z Nakamurą, liderem po fazie zasadniczej, prowadzącym w rankingu FIDE w szachach błyskawicznych. Carlsen wygrał trzy partie, czwarta nie była konieczna.



W drugim półfinale Dubow wygrał z trzecim szachistą rankingu FIDE Dingiem dwie partie, przegrał jedną i w jednej padł remis.



W pierwszej fazie turnieju wśród 12 czołowych arcymistrzów świata wystąpił też najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. W siódmej rundzie sensacyjnie pokonał Carlsena, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo nad mistrzem świata. W piątej wygrał z innym półfinalistą Dubowem. Ostatecznie zajął jednak 11. pozycję i nie zakwalifikował się do czołowej ósemki.



W fazie pucharowej rozgrywane są czteropartiowe mecze do dwóch zwycięstw w tempie 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch. W przypadku remisu 2:2 odbywa się dogrywka w szachach błyskawicznych, tzw. armagedon, w którym białe mają pięć minut, ale muszą wygrać, a czarne - cztery minuty i wystarczy im zremisować, by zostać zwycięzcą.