Norweg Magnus Carlsen wygrał z Amerykaninem Wesleyem So 2,5:0,5, w meczu 2-0, w 1/4 finału organizowanego przez siebie turnieju online w szachach szybkich i awansował do półfinału. W pojedynku Rosjan Siergiej Karjakin pokonał Daniiła Dubowa 3:2 po dogrywce i wyrównał stan meczu na 1-1.

Mistrz świata Carlsen zmierzy się w półfinale z Amerykaninem Hikaru Nakamurą, liderem po fazie zasadniczej, który w ćwierćfinale pokonał Ormianina Lewona Aroniana 2-0. Drugą parę półfinałową wyłonią środowe trzecie mecze Chińczyków Lirena Dinga z Yangyi Yu oraz Karjakina z Dubowem.

W pierwszej fazie turnieju Lindores Abbey Rapid Challenge, drugiej odsłony cyklu Magnus Carlsen Invitational, z udziałem 12 czołowych arcymistrzów świata, wystąpił najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. W siódmej rundzie arcymistrz MKS MOS Wieliczka sensacyjnie pokonał Norwega, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo nad mistrzem świata. Ostatecznie zajął jednak 11. pozycję i nie zakwalifikował się do czołowej ósemki.

W fazie pucharowej rozgrywane są czteropartiowe mecze do dwóch zwycięstw w tempie 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch. W przypadku remisu 2:2 odbywa się dogrywka w szachach błyskawicznych, tzw. armagedon, w którym białe mają pięć minut, ale muszą wygrać, a czarne - cztery minuty i wystarczy im zremisować, by zostać zwycięzcą.