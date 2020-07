Magnus Carlsen Invitational w szachach. Anish Giri drugim finalistą

Holender Anish Giri po wygranej z Rosjaninem Janem Niepomniaszczim został drugim finalistą turnieju Chessable Masters w szachach szybkich, trzeciej edycji cyklu online Magnus Carlsen Invitational. W finale spotka się z norweskim mistrzem świata, organizatorem imprezy.

Półfinałowa rywalizacja Holendra z Rosjaninem rozstrzygnęła się po trzech dniach. W fazie pucharowej turnieju uczestnicy rozgrywają czteropartiowe mecze szachów szybkich do dwóch zwycięstw w tempie 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch.

We wtorek dziesiąty w światowym rankingu Giri wygrał pierwszy mecz 3-1. Nazajutrz Niepomniaszczi (4. FIDE) pokonał rywala 2,5:1,5.



W czwartek po czterech partiach był remis 2:2 i konieczna była dogrywka w partiach błyskawicznych. Pierwsza zakończyła się remisem, w drugiej lepszy był grający białymi Giri, przesądzając o zwycięstwie 3,5:2,5 i w całym meczu 2-1.



Wcześniej awans do finału zapewnił sobie mistrz świata Carlsen, który wygrał z numerem 3. rankingu FIDE Chińczykiem Lirenem Dingiem 2-0 (3,5:2,5 i 2,5:0,5).



W ćwierćfinale Niepomniaszczi wyeliminował swojego rodaka Władisława Artiemjewa, Giri pokonał innego Rosjanina Aleksandra Griszczuka, Carlsen wygrał z Amerykaninem Fabiano Caruaną, a Ding z kolejnym reprezentantem USA Hikaru Nakamurą.



Finałowa rywalizacja odbędzie się w dniach 3-5 lipca.



W silnie obsadzonym turnieju Chessable Masters (pula nagród 150 tys. dol.) wystartowało 12 szachistów, wśród nich ośmiu z czołowej dziesiątki światowego rankingu.



Cykl Magnus Carlsen Invitational składa się z pięciu imprez. Suma nagród wynosi 1 milion dolarów. W pierwszym (z pulą 250 tys. dol.) wzięło udział ośmiu arcymistrzów. Triumfował Carlsen przed Nakamurą oraz Dingiem i Caruaną.



W drugim - Lindores Abbey Rapid Challenge (150 tys. dol.) - wystartowało 12 arcymistrzów, wśród nich najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. Zwyciężył Rosjanin Daniił Dubow przed Nakamurą, Carlsenem i Dingiem. Polak, który w pierwszej fazie pokonał m.in. Carlsena, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo nad mistrzem świara, i Dubowa, nie zakwalifikował się do ćwierćfinału i został sklasyfikowany na 11. miejscu.



Czwartą edycją cyklu będzie turniej Legends of Chess (21 lipca - 5 sierpnia), także z pulą nagród 150 tys. dol., a w dniach 9-20 sierpnia odbędzie się wielki finał z udziałem najlepszych zawodników z każdego turnieju i kwotą 300 tys. do podziału.