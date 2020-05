Magnus Carlsen Invitational - Dubow i Ding w półfinale

​Rosjanin Daniił Dubow i Chińczyk Liren Ding spotkają się w półfinale turnieju online Magnus Carlsen Invitational w szachach szybkich. W trzecich meczach 1/4 finału pokonali w środę rodaków Siergieja Karjakina 3:0 i Yangyi Yu 3:2 po dogrywce, wygrywając mecze 2-1.

Zdjęcie Daniił Dubow /Dean Mouhtaropoulos /Getty Images

W drugim półfinale zmierzą się organizator imprezy norweski mistrz świata Carlsen z Amerykaninem Hikaru Nakamurą, liderem po fazie zasadniczej.

W pierwszej fazie turnieju Lindores Abbey Rapid Challenge, drugiej odsłony cyklu Magnus Carlsen Invitational, z udziałem 12 czołowych graczy świata, wystąpił najlepszy polski szachista Jan-Krzysztof Duda. W siódmej rundzie arcymistrz MKS MOS Wieliczka sensacyjnie pokonał Carlsena, odnosząc pierwsze w karierze zwycięstwo nad mistrzem świata. W piątej wygrał z innym półfinalistą Dubowem. Ostatecznie zajął jednak 11. pozycję i nie zakwalifikował się do czołowej ósemki.

W fazie pucharowej rozgrywane są czteropartiowe mecze do dwóch zwycięstw w tempie 15 minut plus 10 sekund za każdy ruch. W przypadku remisu 2:2 odbywa się dogrywka w szachach błyskawicznych, tzw. armagedon, w którym białe mają pięć minut, ale muszą wygrać, a czarne - cztery minuty i wystarczy im zremisować, by zostać zwycięzcą.

Półfinały zaplanowano na 28-30 maja, a finał odbędzie się w dniach 1-3 czerwca.

Cykl Magnus Carlsen Invitational składa się z pięciu turniejów. Suma nagród wynosi milion dolarów. Druga odsłona, z pulą 150 tys. dol., nosi nazwę Lindores Abbey Rapid Challenge i jest kontynuacją stacjonarnej imprezy, rozegranej po raz pierwszy rok temu w Szkocji.

W pierwszym turnieju cyklu MCI wzięło udział ośmiu arcymistrzów. Triumfował Carlsen przed Nakamurą oraz Dingiem i reprezentantem USA Fabiano Caruaną. Pula nagród wynosiła 250 tys. dol.

Kolejne dwie imprezy to Online Chess Masters (20 czerwca-5 lipca) oraz Legends of Chess (21 lipca-5 sierpnia) - obie z pulą 150 tys. dol., a w dniach 9-20 sierpnia odbędzie się wielki finał z udziałem najlepszych zawodników z każdego turnieju i kwotą 300 tys. do podziału.