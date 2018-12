LM tenisistów stołowych: Timo Boll zagra przeciwko Dartomowi Bogorii Grodzisk Mazowiecki

Broniąca tytułu Borussia Duesseldorf, w składzie z Timo Bollem, będzie rywalem Dartomu Bogorii Grodzisk Mazowiecki w ćwierćfinale Ligi Mistrzów tenisistów stołowych. W tej fazie kobiecych rozgrywek Enea Siarka Tarnobrzeg spotka się ze Sportingiem Lizbona.

Zdjęcie Timo Boll /AFP



Losowanie odbyło się we wtorek w Wiedniu.



Dartom Bogoria trafił na jedną z potęg europejskiego ping-ponga. Borussia triumfowała w LM w 2018 roku oraz w latach 2009-2011. Do finału docierała też w 2015 i 2017 roku. Jej największą gwiazdą jest przeżywający drugą młodość 37-letni Boll. Jesienią wygrał mistrzostwa Europy i zajął drugie miejsce w Pucharze Świata.



Oprócz Bolla, w składzie zespołu z Duesseldorfu są m.in. Szwedzi Kristian Karlsson i Anton Kallberg oraz Egipcjanin Omar Assar.



Grek Panagiotis Gionis z Dartomu Bogorii to z kolei były zawodnik Borussii.



Dotychczas wicemistrzowie Polski najwyżej byli w ćwierćfinale Champions League.



W kobiecej LM Enae Siarka Tarnobrzeg w finale była dwukrotnie, ale w 2016 i 2017 roku przegrywała z TTC Berlin Eastside. Tym razem w ćwierćfinale z tym niemieckim klubem zagra czeski SKST Hodonin, w składzie z Natalią Partyką. Mistrzynie Polski wylosowały zaś portugalski Sporting.



Ciekawie zapowiada się pojedynek m.in. dwóch Rumunek - Elizabety Samary z Siarki i Danieli Dodean-Monteiro ze Sportingu.



Spotkania 1/4 finału Champions League odbędą się w styczniu i lutym 2019 roku.



Pary ćwierćfinałowe:



kobiety



Dr. Casl Zagrzeb (Chorwacja) - Etival Clairefontaine (Francja)

SKST Hodonin (Czechy) - TTC Berlin Eastside (Niemcy)



Linz AG Froschberg (Austria) - Metz TT (Francja)



Sporting Lizbona (Portugalia) - Enea Siarka Tarnobrzeg (Polska)

mężczyźni