Japończyk Taku Takakiwa wzmocni Dekorglass Działdowo w czwartkowym meczu Ligi Mistrzów tenisistów stołowych z francuskim Stella Sport La Romagne. "Wynik tego spotkania zdecyduje o szansach na awans do ćwierćfinału" - uważa prezes klubu Ferdynand Chojnowski.

Zdjęcie Taku Takakiwa /Getty Images Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fatalna murawa powodem przeniesienia meczu © 2018 Associated Press



Prezes Dekorglassu powiedział PAP, że w rewanżowym meczu z francuskim rywalem w Działdowie wystąpi Takakiwa. Poza Japończykiem, do dyspozycji grającego trenera Jiriego Vrablika będą też Słowak Wang Yang i Paweł Fertikowski.



Zdaniem Chojnowskiego, od bilansu dwumeczu ze Stella Sport La Romagne będzie zależało, czy zespołowi Dekorglassu uda się zająć drugie miejsce w grupie B i awansować do ćwierćfinału LM. W pierwszym spotkaniu we Francji polska ekipa przegrała 1:3.



"Nawet przy naszym zwycięstwie w rewanżu 3:1 mamy szansę zająć wyższe miejsce w grupie niż Francuzi, dzięki lepszemu stosunkowi setów. Wszystko zależy od dyspozycji naszych zawodników. Nie będzie łatwo, ale powalczymy. Wierzę, że nasi kibice poniosą drużynę do zwycięstwa" - dodał Chojnowski.



W drużynie mistrza Francji mogą wystąpić: Brice Ollivier, Chińczyk Tianyuan Chen, Rumun Adrian Crisan i jeden z najlepszych polskich tenisistów stołowych Daniel Górak.



Przed rundą rewanżową Dekorglass plasuje się na trzeciej, przedostatniej pozycji w grupie. Ma w dorobku jedno zwycięstwo i dwie porażki. Żeby przesunąć się na miejsce gwarantujące awans do ćwierćfinału, musi najpierw pokonać zespół z La Romagne, a potem wygrać na wyjeździe z austriackim SPG Walter Wels.



Chojnowski zapowiedział, że w meczu z Austriakami skład jego drużyny wzmocni zajmujący ósme miejsce na liście światowej Wong Chun Ting z Hongkongu.



Mecz Dekorglassu ze Stella Sport La Romagne rozpocznie się w czwartek o godz. 18. Pół godziny później drugi z polskich klubów występujący w tej edycji Champions League - Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki (gr. C) - zagra u siebie z francuskim Vaillante Sports Angers.



W rywalizacji pingpongistów grupy są czterodrużynowe. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup awansują do ćwierćfinałów.