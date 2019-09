- Li Qian jest wspaniałą tenisistką stołową, ale niestety nie wystąpi w fazie grupowej Ligi Mistrzyń - stwierdził trener KTS Enea Siarki Tarnobrzeg Zbigniew Nęcek. W poprzednim sezonie mistrzynie Polski po raz pierwszy triumfowały w europejskich rozgrywkach.

Nowy sezon Champions League tarnobrzeżanki rozpoczęły od piątkowej wygranej z Metz TT 3-0.

- Zwycięstwo wysokie, ale spotkanie wcale nie należało do łatwych - przekazał szkoleniowiec, który prowadzi również reprezentację biało-czerwonych.

Punkty dla KTS Enea Siarki zdobyły: Niemka Han Ying, Chinka Wu Yue i Rumunka Elizabeta Samara.

Niedawno Samara sięgnęła z Bernadette Szocs i Danielą Dodean-Monteiro po drużynowe mistrzostwo Europy. Brąz wywalczyły podopieczne Nęcka: Li Qian (tylko jedna porażka w turnieju), Natalia Bajor i Natalia Partyka. Co ciekawe, Dodean-Monteiro wystąpiła w barwach Metz TT.

- Mam wielki szacunek dla Li Qian za to co przez kilkanaście lat zrobiła dla klubu i zespołu narodowego. Mimo problemów osobistych, przyleciała do francukiego Nantes i pomogła polskiej reprezentacji. W każdej liczącej się ekipie musi być liderka i ona jest taką naszą wiodącą postacią, przy niej też postępy poczyniły inne zawodniczki. Niestety, Li Qian tej jesieni nie zagra w żadnym meczu Ligi Mistrzyń. Nie możemy być pazerni, ma zaplanowaną grę w trzech World Tourach, jednak nie jest w stanie wystąpić w każdym turnieju - podkreślił szkoleniowiec współpracujący z Li Qian od prawie 20 lat.

Rok temu Li Qian sięgnęła po złoty medal ME w singlu, a teraz walczy o awans na czwarte igrzyska.

- Jeśli uda się poukładać wszystkie sprawy, "Mała" jest w stanie zagrać na swoim najlepszym poziomie, a wiadomo co to oznacza. Poza kilkoma tenisistkami stołowymi na świecie, wszystkie inne muszą się liczyć z Li Qian. Wierzę, że ta wspaniała zawodniczka przysporzy nam jeszcze wiele radości" - dodał Nęcek.

Kwalifikacje do drużynowego turnieju olimpijskiego odbędą się w styczniu w Portugalii.

- Awansuje z niego dziewięć drużyn, ale na liście startowej będą m.in. obie Koree, Tajwan, Singapur, Indie, Rumunia, Węgry, Portugalia i wiele innych. Czekają nas bardzo trudne zawody. W układzie drużynowym trzeba mieć zgranego debla, a u nas fajnie "zatrybił" pomysł z duetem składającym się z Natalii Partyki i Natalii Bajor - powiedział.

W LM Enea Siarka kolejny mecz rozegra 22 października na wyjeździe z węgierskim Budaorsi 21 S.C.