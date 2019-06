LM tenisistek stołowych. Nęcek: Losowanie korzystne dla Enea Siarki

Trener tenisistek stołowych KTS Enea Siarka Tarnobrzeg i szkoleniowiec kadry narodowej Zbigniew Nęcek powiedział, że losowanie fazy grupowej najbliższych rozgrywek Ligi Mistrzyń było korzystne "przyjazne" dla jego drużyny.

Enea Siarka w grupie C zagra z węgierskim Budaorsi 21 SC oraz francuskim Metz TT. Tarnobrzeżanki są triumfatorkami tegorocznych edycji LM.

- Losowanie było przyjazne. Jeżeli chodzi o drużynę węgierską, to myślę, że tutaj będziemy wyraźnymi faworytami. Natomiast z zespołem francuskim, z którym graliśmy już w przeszłości, nie będzie łatwo - mówił.

Nęcek zwrócił uwagę, że w Metz TT wystąpi aktualna drużynowa mistrzyni Europy Rumunka Daniela Dodean-Monteiro, która w ostatnim sezonie reprezentowała Sporting Lizbona. - Drużyna, która ma w składzie Dodean-Monteiro zawsze jest groźna - podkreślił.

Jego zdaniem o pierwsze miejsce w grupie C rywalizacja rozegra się pomiędzy Enea Siarką a Metz TT. - Waga pierwszego meczu w Tarnobrzegu, który z Metz TT rozegramy ok. 15 września będzie bardzo duża. Na to spotkanie musimy być bardzo dobrze przygotowani - zaznaczył szkoleniowiec.

Trener nie jest zaskoczony, że w tegorocznej edycji LM nie pojawi się drużyna Dr. Casl Zagrzeb. Zawodniczki z Zagrzebia w tym roku zajęły drugie miejsce w rozgrywkach, a rok wcześniej były najlepsze w Europie.

- To był zespół, który dwa lata temu zgłosił się do rozgrywek LM i od razu w pierwszym sezonie wygrał je. Miał potężny skład i potężny budżet. Oni zdecydowanie liczyli, że wygrają po raz drugi z rzędu. Stało się inaczej, pokrzyżowaliśmy im plany. Sport jednak uczy pokory i niektórym ludziom ta pokora by się przydała. Nie zawsze się wygrywa, ale pewien poziom się powinno mieć, a nie miewać - zauważył Nęcek.

W najbliższych rozgrywkach LM Enea Siarkę, podobnie jak w ostatnim sezonie, będą reprezentować m.in.: mistrzyni Europy Li Qian, Białorusinka Wiktoria Pawłowicz, Rumunka Elizabeta Samara, Niemka Han Ying, Chinka Gu Ruochen i Kinga Stefańska. Do tego składu w jesieni dołączy Amerykanka Wu Yue.

Nęcek podkreślił, że Wu Yue jest - według szkoleniowca - zawodniczką "doświadczoną i ambitną". - Dała sygnał, że w sezonie przedolimpijskim zależy jej na grze w poważnym klubie. Poprzez rozgrywki LM chce również przygotować się do igrzysk w Tokio - zauważył.

W ostatnim sezonie LM klub z Tarnobrzega przegrał tylko jeden mecz (w fazie grupowej). W finale dwukrotnie okazał się lepszy od Dr. Casl Zagrzeb.

W tym roku KTS Enea Siarka po raz 28. zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski; od dziewięciu lat nie przegrała meczu w ekstraklasie.

Autor: Alfred Kyc