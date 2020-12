Zarząd KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg poinformował we wtorek, że "podjął trudną decyzję, iż nie będzie uczestniczył w najbliższych rozgrywkach Ligi Mistrzyń w Linzu w dniach 3-8 grudnia 2020".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hindus pokazał efektowne triki z piłeczką do tenisa stołowego. Wideo © 2020 Associated Press

Jak zaznaczono w komunikacie klubu, "decyzja została podjęta po długiej i głębokiej analizie oraz konsultacjach ze sztabem medycznym, trenerem jak również z zawodniczkami pierwszej drużyny".

Reklama

"Organizatorzy turnieju Ligi Mistrzyń w Linzu w Austrii według naszej wiedzy i przekonań nie są w stanie zorganizować i przeprowadzić zawodów w formule bańki sanitarnej" - podkreślono.



Przypomniano, że "w sezonie olimpijskim bezpieczeństwo reprezentantek (...) klubu, które mają w Tokio walczyć o najwyższe cele, jest priorytetem".



"Dlatego chcemy uniknąć sytuacji jak po zawodach Europa Top 10 w Niemczech, gdy wielu uczestników, nie wyłączając zawodników i trenerów, wróciło do swoich krajów zakażonych koronawirusem; część z nich hospitalizowano. W ten sposób pragniemy zagwarantować naszym zawodniczkom, że nie zostaną w bezsensowny sposób narażone, a przez to naturalny cykl przygotowań do drugiej części sezonu w tym i tak niezwykle problematycznym okresie zostałby poważnie naruszony" - napisano w komunikacie.



"Bardzo chcieliśmy i chcemy wystartować w Lidze Mistrzyń, ale nie na takich warunkach, jak nam zaproponowano" - powiedział we wtorek trener KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg Zbigniew Nęcek.



Przypomniał, że tylko 11 klubów z 16 zgłosiło swój akces, a rozgrywki miały wystartować przy minimalnej liczbie 12 zespołów.



"Dodatkowo, część z nich zgłosiło się w bardzo słabych składach. Nie chcemy firmować swoją marką takich pseudorozgrywek. Bardzo żałujemy, że ETTU za wszelką cenę dąży do przeprowadzenia LM w takich okolicznościach, gdy w Austrii jest szczyt zachorowań, lockdown i godzina policyjna aż do 6 grudnia" - zaznaczył Nęcek.



Zauważył, że Enea Siarkopol wraz z innymi klubami, które także w ostatniej chwili wycofały swój udział, nalegały na zmianę terminu na wiosenny. "Niestety, bezskutecznie" - dodał.



Wiosną br. broniący trofeum polski klub w półfinale miał rywalizować z TTC Berlin Eastside; w drugiej parze miały grać TTT Saint Quentinois i Linz Forschberg. W związku z pandemią koronawirusa rozgrywki przerwano, a wszystkie zespoły ETTU sklasyfikowała na równorzędnych pozycjach 1-4.



Enea Siarkopol triumfowała w LM w sezonie 2018/19. Rok wcześniej zajęła trzecią pozycję. Natomiast w sezonach 2015/16 oraz 2016/17 była druga.