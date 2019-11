Tenisistki stołowe KTS Enea Siarka Tarnobrzeg pokonały w czwartek u siebie węgierski zespół Budaorsi 2i SC 3-1 w Lidze Mistrzyń. Był to ostatni mecz podopiecznych Zbigniewa Nęcka w fazie grupowej. Wygrały wszystkie spotkania w gr. C i awansowały do ćwierćfinału.

W pierwszym pojedynku liderka Enea Siarki Han Ying zdecydowanie wygrała z Marią Fazekas. W kolejnym, po wyrównanej rywalizacji, Elizabeta Samara uległa Serbce Surjan Szabinie w pięciu setach.

Z kolei w trzecim pojedynku reprezentantka Siarki Wu Yue pokonała Mercedesz Nagyvaradi. O końcowym wyniku zadecydowało zwycięstwo Han Yinga w konfrontacji z Szabiną.

Czwartkowy mecz był dla tarnobrzeżanek ostatnim w tegorocznej fazie grupowej LM. Pozostałe drużyny czeka jeszcze jedna kolejka. Oprócz Enea Siarki awans z pierwszego miejsca do ćwierćfinału zapewniły sobie także TTC Berlin oraz austriacki zespół Linz AG Froschberg.

Natomiast z drugiego miejsca szanse na awans mają drużyna Natalii Partyki, czeski SKST Hodonin oraz dwie ekipy francuskie Metz TT i CP Lyssois Lille Metropole.

Zawodniczki z Tarnobrzega są tegorocznymi triumfatorki Ligi Mistrzyń. Rok wcześniej zajęły trzecią pozycję. Natomiast w sezonach 2015/16 oraz 2016/17 były drugim zespołem w Europie.

Enea Siarka Tarnobrzeg - SH-ITB Budaorsi 2i SC 3-1

Han Ying - Maria Fazekas 3:0 (11:6, 11:6, 11:2)



Elizabeta Samara - Surjan Szabina 2:3 (11:9, 11:5, 9:11, 15:17, 8:11)



Wu Yue - Mercedesz Nagyvaradi 3:1 (11:9, 5:11, 11:6, 11:6)



Han Ying - Surjan Szabina 3:0 (11:7, 11:6, 11:2)

