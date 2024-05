Lewińska straciła IO, grzmią o skandalu z Rosjanką. Polski związek zapowiada walkę

Ostatecznie nie zdołała ona przedostać się na igrzyska - "bilet" przypadł przedstawicielce Cypru Verze Tugolukovej , natomiast cała sprawa od początku wzbudzała ogrom kontrowersji - zaczęto mówić o tym, że Lewińska została potraktowana kompletnie niesprawiedliwie względem swojej rywalki . Wątków wartych poddania pod dyskusje jest tu co najmniej kilka.

Vera Tugolukova "wypchnięta" na igrzyska? Kontrowersje wokół gimnastyczki

Przede wszystkim, jak zwróciła uwagę dziennikarka Polsatu Sport Aleksandra Szutenberg, tzw. sędzią supervisorem olimpijskich kwalifikacji jest... Cypryjka Evangelia Trikomiti, a w jednej z komisji sędziowskich zasiada też jej córka. " Tugolukova oficjalnie jest zawodniczką klubu o takiej samej nazwie co nazwisko obu pań" - podkreśliła też Szutenberg w swoim tekście o tej sprawie.

Warto nadmienić też jeszcze jedną kwestię, choć niezwiązaną ściśle z przebiegiem ME. Tugolukova co prawda reprezentuje Cypr, ale... dopiero od listopada 2022 roku. Urodziła się w Rosji i przez całe życie była związana właśnie z tym państwem. Ba, nawet obecnie wciąż trenuje w kraju swojego pochodzenia, co daje raczej jasny obraz tego, że po prostu obeszła międzynarodowe sankcje po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.