Legendarny zawodnik tym razem kończy karierę "na dobre"

Brady pierwszy raz karierę zakończył dwa lata temu, ale rozmyślił się po 40 dniach i wrócił do grania w drużynie Tampa Bay Buccaneers.

Brady to siedmiokrotny zwycięzca Super Bowl, sześć z nich w barwach New England Patriots, gdzie występował do 2020 roku, który kończy karierę jako lider wszech czasów pod względem podań (89 214 jardów) i podań zakończonych przyłożeniem (649). Trzykrotnie był wybierany najlepszym zawodnikiem ligi (MVP).