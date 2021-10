Larry Nassar przez lata molestował młode gimnastyczki. To nie koniec tej sprawy

Larry Nassar, przez 29 lat pracy na stanowisku lekarza reprezentacji USA w gimnastyce, molestował seksualnie swoje podopieczne. Co więcej, jego czyny były tuszowane i ukrywane przez federację oraz uniwersytet w Michigan, na którym pracował.

Podczas sesji rehabilitacji wykorzystywał okazję i dopuszczał się napastowania zawodniczek. Młode dziewczyny nierzadko nie wiedziały, jak wielką krzywdę im wyrządza. Mężczyzna cieszył się wielkim autorytetem, doskonale krył prawdziwą twarz pedofila, a dziewczyny darzyły go sporym zainteresowaniem. Dlatego nieraz sądziły, że tak właśnie ma wyglądać proponowana przez niego terapia.

Wśród grupy gimnastyczek korzystających z "pomocy" Nassara były też takie, które dostrzegały, że coś jest nie tak. Ale gdy próbowały zgłosić sprawę, szybko je uciszano. Mówiono, że najwyraźniej źle odczytują intencje lekarza.

W końcu, w 2016 roku, sprawę w swoje ręce wzięła Rachael Denhollander, która publicznie oskarżyła lekarza o molestowanie i wprost nazwała go pedofilem. Wtedy sprawa ruszyła, a na jaw wyszło, że nie tylko Nassar dopuszczał się obrzydliwych czynów. Do napastowania zawodniczek dochodziło także ze strony niektórych trenerów i działacz USA Gymnastics. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu.

Amerykańskie gimnastyczki z propozycją ugody. "Na stole" 400 milionów dolarów

Z najnowszych informacji wynika, że amerykański związek gimnastyczny zaproponował pokrzywdzonym zawodniczkom, których jest ponad 500, pójście na ugodę. W jej myśl mają dostać 400 milionów dolarów. Ofertę zatwierdził sąd w Indianie, lecz wejdzie ona w życie wyłącznie wtedy, gdy przystaną na nią poszkodowane.

Na podjęcie decyzji mają czas do 29 listopada. Wcześniej skazano Larry’ego Nassara na karę dożywotniego pozbawienia wolności. W ramach ugody 332 gimnastyczkom uniwersytet w Michigan wypłacił łącznie 500 milionów dolarów odszkodowania.

Prokurator generalny zeznawał przed komisją senacką

To nie koniec. Jak donosi "The Denver Gazette", Patrick Leahy, przewodniczący pro tempore Senatu Stanów Zjednoczonych, i inni Demokraci wezwali na przesłuchanie prokuratora generalnego, Merricka Garlanda. Zeznawał o decyzji Departamentu Sprawiedliwości, by nie ścigać byłych już agentów FBI, którzy kłamali w śledztwie o nadużyciach Larry'ego Nassara, a tym samym pomogli w tuszowaniu sprawy. Przed komisją senacką przyznał, że pojawiły się pewne nowe dowody i departament je analizuje.

Przed tą samą komisją we wrześniu zeznawały gimnastyczki olimpijskie: Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney i była gimnastyczka NCAA Maggie Nichols. Mówiły o tym, jak FBI miało niewłaściwie potraktować zgłoszenia wykorzystywania seksualnego przez Nassara.

Cierpiałyśmy i nadal cierpimy, bo nikt w FBI, USA Gymnastics ani USOPC [Amerykański Komitet Olimpijski i Paraolimpijski - przyp. red.] nie zrobił tego, co było konieczne, aby nas chronić. Nassar jest tam, gdzie powinien być, ale ci, którzy umożliwili mu działanie, też zasługują na pociągnięcie do odpowiedzialności - stwierdziła Biles w swoim zeznaniu.

