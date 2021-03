Kwietniowy mecz tenisowy Japonia - Ukraina w Pucharze Billie Jean King w związku z obawami dotyczącymi COVID-19 został przeniesiony na Ukrainę. Organizatorzy igrzysk w Tokio poinformowali zaś o przełożeniu zawodów testowych w strzelectwie i jeździe na deskorolce.

Pierwotnie mecz barażowy o miejsce w elicie w kolejnej edycji Pucharu Billie Jean King (znanym dawniej jako Puchar Federacji) między tenisistkami Japonii i Ukrainy miał się odbyć w dniach 16-17 kwietnia w mieście Miki. Choć łączna liczba zakażeń koronawirusem w Kraju Kwitnącej Wiśni jest stosunkowo nieduża w porównaniu z wieloma innymi państwami, to jednak w niektórych regionach wciąż obowiązuje stan wyjątkowy. W związku z tym - decyzją komitetu zarządzającego rozgrywkami - spotkanie zostało przeniesione do Europy.



"Chociaż niedawno zniesiono stan wyjątkowy w tym regionie, to nie można zagwarantować, że zwolnienie z ograniczeń dotyczących podróży dla zagranicznych sportowców zostanie przywrócone na czas" - uzasadniono w poniedziałkowym oświadczeniu Międzynarodowej Federacji Tenisowej (ITF).



Gospodarzem meczu będzie więc Czarnomorsk. Jak dodano w oświadczeniu, w związku z poniedziałkową decyzją kolejne dwa pojedynki między tymi krajami będą gościć w Japonii.



Organizatorzy IO w Tokio przekazali wiadomość

Pierwsza edycja turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King w Budapeszcie miała pierwotnie odbyć się w kwietniu ubiegłego roku, ale została przesunięta o 12 miesięcy z powodu pandemii. W lutym ITF poinformował, że po raz kolejny ją przełożono z powodu COVID-19 i obostrzeń obowiązujących na Węgrzech. Nie podano jak na razie nowego terminu. Zgodnie z planem zaś mają się odbyć kwietniowe baraże, wśród nich m.in. ten z udziałem reprezentacji Polski i Brazylii w Bytomiu.



W poniedziałek organizatorzy igrzysk w Tokio poinformowali z kolei o zmianach w terminach zawodów testowych w strzelectwie i jeździe na deskorolce. Pierwsze miały się odbyć między 26 a 30 kwietnia, ale przełożono je na 17-21 maja. Drugie, które planowano pierwotnie w dniach 28-29 kwietnia, przesunięto na 13-14 maja.



