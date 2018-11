Książki o sporcie największymi bestsellerami w Norwegii

Norwegowie należą do najwięcej czytających narodów w Europie, ale według najnowszej listy bestsellerów są to głównie pozycje o sporcie i obecnie na czele znajduje się wydana przed dwoma tygodniami książka Gjerta Ingebrigtsena, ojca i trenera trzech lekkoatletycznych mistrzów Europy.

"Sztuka wychowania mistrza świata" bije wszelkie rekordy i w połowie listopada zdetronizowała absolutny bestseller, autobiografię biegacza narciarskiego Pettera Northuga.

"Jak chodziłem ostatnio po mieście widziałem przed księgarniami kolejki. Dopiero po kilku dniach zorientowałem się, że stojący w nich ludzie chcą nabyć właśnie moją książkę" - powiedział Ingebrigtsen.

Jest trenerem samoukiem i po spektakularnych dwóch złotych medalach 17-letniego syna Jakoba na 1500 i 5000 metrów podczas tegorocznych ME w Berlinie stał się główną postacią wywiadów w norweskich mediach. W dodatku jego starszy syn 27-letni Henrik zdobył złoty medal w biegu na 1500 metrów podczas ME w Helsinkach w 2012 roku, a średni - 25-letni Filip wygrał ten dystans podczas ME w 2016 roku w Amsterdamie.

W pierwszej dziesiątce norweskich bestsellerów znalazły się aż cztery książki o sporcie. Za Northugiem i Ingebrigtsenem na piątym miejscu znalazła się biografia legendarnego biegacza narciarskiego Oddvara Bra "Życie biegacza narciarskiego".

Na dziewiątym, lecz wydana dopiero przed tygodniem, znalazła się książka "Johannes i dziadek". Jest o gwieździe ostatniego sezonu w biegach narciarskich i trzykrotnym złotym medaliście olimpijskim z Pjongczangu Johannesie Klaebo i jego trenerze, który podobnie jak Ingebrigtsen, jest częścią najbliższej rodziny.

W ostatnich badaniach opinii publicznej 88 procent Norwegów przyznało, że przeczytało przynajmniej jedną książkę w roku ubiegłym, a 38 procent że ponad dziesięć. Według stowarzyszenia księgarzy średnia krajowa wynosi aż 17 książek rocznie.

Wydawcy i księgarnie zauważyły też regularny od trzech lat wzrost sprzedanych książek.

Prezes stowarzyszenia księgarzy Trine Stensen powiedziała agencji NTB, że "takie liczby mogą tylko cieszyć, a wzrost czytelnictwa w dobie, kiedy tradycyjne drukowane media upadają świadczy, że książka w Norwegii przeżywa renesans. Nic więc dziwnego, że dzieło ojca trzech mistrzów, wywołało takie zainteresowanie. Teraz czekamy na skok w górę dziadka Klaebo".

Zbigniew Kuczyński