Mistrzostwa świata w rzutkach. Krzysztof Ratajski odpada w 1/16 finału

Przerwa po drugim secie najwyraźniej podziałała bardzo motywująco na Ratajskiego, który już w pierwszym legu trzeciej partii podniósł publikę z krzeseł po kapitalnym zejściu ze 135 punktów. To był świetny set w wykonaniu Polaka, który w kolejnym legu przełamał rywala, a w trzeciej partii rzucił dwie 180-ki i utrzymując swój serwis wrócił do gry w tym spotkaniu.

W drugiej połowie meczu także średnie zaczęły wyglądać nieco lepiej dla Polaka, który w tym elemencie zaczął nawet przeganiać rywala, stabilizując się na poziomie około 95 punktów, rzecz jednak w tym, że znów to Van den Bergh częściej dochodził jako pierwszy do podwójnych, które kończył pewnie nawet, jeśli wcześniej sam sobie nieco utrudnił życie. To dało mu zejście na ostatnią przerwę ze świadomością, że do awansu potrzebuje jeszcze tylko jedego seta.