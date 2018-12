Kiedyś trenował w trzeciej drużynie Realu Madryt, potem grał w Ekstraklasie, dzisiaj jest poszukiwany przez policję. Za Krzysztofem Królem został wystawiony list gończy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. 40 tysięcy fanów na treningu Galatasaray Stambuł. Wideo © 2018 Associated Press

Nikt nie wie, gdzie przebywa 31-letni były piłkarz. Jako ostatnie miejsce zameldowania jest wskazywana Hiszpania. Tymczasem na Królu ciążą poważne zarzuty. Zgodnie z wystawionym listem gończym jest on poszukiwany dlatego, że "miał grozić innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeśli groźna wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona". Tak wynika z art. 190 Kodeksu karnego, na który powołuje się Komenda w Wodzisławiu Śląskim.

Reklama

W czasie kariery piłkarskiej Król był bocznym obrońcą. Jako młody chłopak zaczynał w Amice Wronki, szybko jednak wyjechał do Madrytu, gdzie trenował w Realu C oraz w rezerwach. W polskiej Ekstraklasie grał w Jagiellonii Białystok, Podbeskidziu Bielsko-Biała i Piaście Gliwice, choć był wypożyczany m.in. do Chicago Fire oraz Polonii Bytom. Z zagranicznych klubów występował też w Sheriffie Tyraspol, Montrealu Impact oraz w Eagles Chicago.

O pierwszą kadrę się nie otarł, ale do reprezentacji młodzieżowych był powoływany.

Zdjęcie Krzysztof Król jeszcze w czasach kariery piłkarskiej / Michał Stawowiak / Newspix