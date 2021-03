​Krakowska edycja jeździeckiej Cavaliady nie odbędzie się

Krakowska edycja zawodów jeździeckich Cavaliada Tour, zaplanowana na 11-14 marca w Tauron Arenie, nie odbędzie się w tym terminie - poinformowali organizatorzy. Powodem jest rozprzestrzenianie się wirusa wśród koni.

Międzynarodowa Federacja Jeździecka postanowiła, że z powodu rozprzestrzeniania się wirusa Equine Herpes Virus (EHV-1) odwołane zostaną zawody międzynarodowe w 10 krajach Europy, w tym w Polsce.



"Odwołanie zawodów w Europie nie było łatwą decyzją, szczególnie biorąc pod uwagę, jak bardzo kalendarz FEI został dotknięty przez pandemię COVID-19. Jest to prawdopodobnie najbardziej poważny wybuch epidemii, z jakim mieliśmy do czynienia w Europie na przestrzeni ostatnich dekad. Nasza decyzja opiera się na jasno określonych epidemiologicznych czynnikach ryzyka. Ten szczep wirusa jest wyjątkowo agresywny i już spowodował śmierć wśród koni oraz dużą liczbę ciężkich przypadków klinicznych. Musimy zapewnić naszym koniom bezpieczeństwo" - uzasadniła sekretarz generalna FEI Sabrina Ibanez.



Zawody zostały odwołane we: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Belgii, Włoszech, Austrii, Holandii, Niemczech, Słowacji i Polsce.



"Rozumiemy decyzję Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej i w pełni jednoczymy się z całym środowiskiem jeździeckim mając nadzieję, że dzięki tym ograniczeniom, szybko zahamujemy rozprzestrzenianie się wirusa. Zależy nam na tym, aby zawodnicy mogli jak najszybciej wrócić na areny międzynarodowych zmagań i przygotować się do startu w igrzyskach olimpijskich. Mamy również nadzieję, że już wkrótce wszyscy ponownie spotkamy się na Cavaliadzie" - powiedział Filip Bittner, wiceprezes Zarządu Grupy MTP, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Cavaliada Tour.



Krakowska impreza miała się odbyć bez udziału publiczności. Organizatorzy w najbliższych dniach dokonają zwrotów środków za zakupione transmisje PPV. Zwrot opłaty organizacyjnej nastąpi w terminie do 10 dni.



Cavaliada Tour to jedyny w Polsce cykl halowych zawodów jeździeckich autoryzowany przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI). Jest to jedna z najważniejszych imprez w Europie, zaliczana do Pucharu Świata.