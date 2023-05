Koszmarny uraz rekordzisty Polski. Przyszłość pod znakiem zapytania

Nasz sztangista w tych zawodach pobił rekord Polski w podrzucie - 155 kg, poprawiając swoją życiówkę o siedem kilogramów. To wynik lepszy o kilogram od rekordu Polski, jaki od czterech lat należał do Damiana Wiśniewskiego . W sumie w dwuboju nasz zawodnik zgromadził 278 kg, co było wyrównaniem rekordu kraju Kacpra Urbana .

Wypadek na rowerze i koszmarna kontuzja rekordzisty Polski

- Na razie nie wiadomo, kiedy Marek wróci do treningu i czy w ogóle będzie w stanie. To jest bowiem skomplikowany staw, w którym jest dużo mięśni i kości, a do tego jest w nim spory zakres ruchów. Problemy z barkami są jednymi z najpoważniejszych dla zawodników w podnoszeniu ciężarów. Ciężko się je leczy i rehabilituje. Trudny jest też powrót do sportu po takich urazach - wyjaśnił szkoleniowiec.