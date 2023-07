Poland Darts Masters 2023. Michael van Gerwen w wyśmienitym stylu zdobywa historyczny tytuł

Jakichkolwiek dolegliwości nie było jednak kompletnie widać po jego grze, szczególnie w drugim dniu turnieju. O ile w piątek on, tak jak i w zasadzie większośc zawodników, wyglądali jeszcze trochę rozgrzewkowo, tak w sobotę wszyscy, na czele z Van Gerwenem, odpalili potężne działa. W ćwierćfinale o sile van Gerwena przekonał się Luke Humphries, bo chociaż zagrał na naprawdę dobrym poziomie (średnia powyżej 100 punktów na kolejkę), to Holender grał na kosmicznym. W meczu z Anglikiem wykręcił niemal 111-punktową średnią. Do tego dołożył 4 "maksy" i fenomenalną skuteczność na podwójnych - aż 85%. Efekt? Zwycięstwo 6:2 i awans do półfinału.