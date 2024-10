Kontakt nagle się urwał. Wielka tragedia w górach, odnaleziono pięć ciał

Pemba Jangbu Sherpa z firmy "I Am Trekking and Expedition" we wtorek 8 października poinformował o zakończeniu akcji mającej na celu odnalezienie pięciu zaginionych rosyjskich himalaistów, którzy za cel obrali sobie wejście na górę Dhaulagiri o wysokości 8167 m n.p.m. Niestety, wszyscy uczestnicy wyprawy zginęli. Mediom przekazane zostały szczegóły wraz z najbardziej prawdopodobną przyczyną tragedii.