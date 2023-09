Koniec mistrzostw świata, jakie znamy. Czas skończyć z gigantyzmem

Już teraz głośno jest o tym, by zmniejszyć liczbę kategorii wagowych. Samo to spowodowałoby, że na starcie stanęłoby mnie zawodniczek i zawodników.

Mistrzostwa świata rozrośnięte do granic

W Arabii Saudyjskiej doszło do sytuacji, jaka nie miała do tej pory miejsce w historii mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów. W kategorii do 73 kilogramów po złoto sięgnął Weeraphon Wichuma z Tajlandii, który startował w... grupie C. Teoretycznie zatem nie miał najmniejszych szans na ten sukces. Nie był on jednak jedynym, który dokonał tej sztuki. Zawodnicy z grupy C zdobyli w sumie trzy medale, a z grupy B aż osiem (pod uwagę brane były też medale za poszczególne boje).