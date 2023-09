Kompromitujący start Polaków w mistrzostwach świata. Katastrofa o krok

Bartłomiej Adamus , startujący w kategorii do 109 kilogramów, zajął najlepsze miejsce z grona naszej męskiej kadry w mistrzostwach świata w podnoszeniu ciężarów , jakie odbywały się w Rijadzie (Arabia Saudyjska) . Polak zajął 13. miejsce.

Dwie lokaty niżej uplasował się Arsen Kasabijew . On bił rekordy Polski w podrzucie (210 kg) i dwuboju (379 kg) w kategorii do 102 kg. Daniel Goljasz w tej samej kategorii został sklasyfikowany na 21. pozycji.

Koszmarny występ Polaków w MŚ. Honor uratowała zawodniczka, która trenuje poza kardrą

Piotr Kudłaszyk (73 kg) i Arkadiusz Michalski (+109 kg) nie ukończyli dwuboju. Żaden z naszych sztangistów nawet nie zbliżył się do miejsca w czołówce rankingu, który daje przepustkę na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. W tym momencie, biorąc pod uwagę kobiety i mężczyzn, Polska nie ma olimpijskiej kwalifikacji .

W maju, kiedy pisaliśmy o bardzo słabym występie Polaków w mistrzostwach Europy w Armenii, trener kadry mężczyzn Piotr Wysocki miał nam to za złe. W rozmowie z Interia Sport zapowiedział, że z polskimi ciężarami nie jest tak źle, jak to w tej chwili wygląda . Teraz okazuje się, że jest nawet jeszcze gorzej, choć trener mówił w rozmowie z nami też o tym, że na rozwój polskich ciężarów potrzeba czasu.

Honor reprezentacji Polski uratowała Weronika Zielińska-Stubińska (81 kg), która zajęła szóste miejsce, będąc najlepszą z Europejek. Ona na co dzień trenuje poza kadrą z Pauliną Szyszką . I jak widać, wychodzi na tym doskonale.

Najlepsza obecnie zawodniczka w kraju początkowo nie znalazła się na zamkniętej już liście zgłoszeń do mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów. Otrzymała też pismo, że nie ma możliwości dokooptowania jej. Jak się jednak okazało, było to możliwe. Pojechała w końcu do Rijadu i była najlepszą z grona kadrowiczek. Tym samym utarła nosa działaczom, a przede wszystkim trenerowi reprezentacji Antoniemu Czerniakowi, który maczał palce w skreśleniu tej sztangistki.